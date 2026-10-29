 రామాయణ రిలీజ్‌.. పాకిస్తాన్‌లో సంబరాలు..! | Pakistani Hindus celebrate Ramayana Movie Vibes in Karachi | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Ramayana Movie: రామాయణ రిలీజ్‌.. పాకిస్తాన్‌లో సంబరాలు..!

Oct 29 2026 6:25 PM | Updated on Oct 29 2026 7:12 PM

Pakistani Hindus celebrate Ramayana Movie Vibes in Karachi

రణ్‌బీర్ కపూర్, సాయిపల్లవి సీతారాములుగా వస్తోన్న మూవీ రామాయణ. ఈ సినిమాకు నితీశ్ తివారీ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తయిన ఈ సినిమా నవంబర్ 5న థియేటర్లలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. ఈ మూవీ రెండు పార్టులుగా ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా ప్రమోషన్లతో బిజీగా ఉన్నారు మేకర్స్. ఇటీవలే కాలిఫోర్నియాలో రామాయణ ప్రీమియర్ షో సైతం ప్రదర్శించారు.

అయితే ఈ మూవీ కోసం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇండియన్స్ ఎదురు చూస్తున్నారు. అయితే పాకిస్తాన్‌లోని హిందువులు సైతం రామాయణ సినిమాను సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు. పాకిస్తాన్‌లోని కరాచీలో హిందూ ఈ మూవీ పోస్టర్స్‌ను ప్రదర్శించింది. హ్యాపీ దీపావళి అంటూ రామాయణ టీమ్‌కు అభినందనలు తెలిపింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను  స్థానిక యూట్యూబర్ పంచుకున్నారు. అంతేకాకుండా రామాయణ సినిమా పోస్టర్‌ పట్టుకుని వీధుల గుండా తిరుగుతూ ఒక ఆలయం వద్ద ప్రదర్శించారు. ఈ సందర్భంగా రామాయణ చిత్ర బృందానికి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. కొందరైతే ఈ చిత్రం ఆస్కార్ గెలవాలని ఆకాంక్షించారు.

వారిలో ఒకరు మాట్లాడుతూ.. "పాకిస్తానీ హిందువులుగా మాకు రామాయణం కేవలం ఒక సినిమా మాత్రమే కాదు.. అంతకంటే ఎక్కువ. దాని కాలాతీత కథ, సాంస్కృతిక ప్రాముఖ్యత మనల్ని మన సంప్రదాయాలతో, తరతరాల వారసత్వంతో అనుసంధానం చేస్తుంది. ఈ వేడుక ద్వారా మా ఆనందాన్ని పంచుకుంటున్నాం. రామాయణ చిత్ర బృందానికి మా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ విజయం సాధించాలని ఆశిస్తున్నాం" అని అన్నారు. కాగా.. ఈ చిత్రంలో రావణుడిగా కేజీఎఫ్ హీరో యశ్ కనిపించనున్నారు. ఈ మూవీని నమిత్ మల్హోత్రా నిర్మించగా.. పార్ట్-1 నవంబర్ 5, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. రెండవ భాగం 2027 దీపావళికి విడుదల చేసేలా ప్లాన్ చేస్తున్నారు. 
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

మన్మధుడు హీరోయిన్ అన్షు కార్వా చౌత్ సెలబ్రేషన్స్.. (ఫోటోలు)
photo 2

విశ్వక్ సేన్‌ కల్ట్ మూవీ ప్రెస్‌మీట్.. (ఫోటోలు)
photo 3

తెలంగాణలో అద్భుతమైన అడ్వెంచర్ స్పాట్స్ ఎక్కడో తెలుసా? (ఫోటోలు)
photo 4

ముంబై : 'ELLE ఇండియా బ్యూటీ అవార్డ్స్ 2026' (ఫోటోలు)
photo 5

150 కిలోమీటర్ల ప్రచండ గాలులు... అర్నబ్ తుపాను బీభత్సం (ఫోటోలు)

Video

View all
KTR Reacts Konda Surekha's Tweet 1
Video_icon

కొండా సురేఖ ఏం ట్వీట్‌ చేశారో ఇంకా చూడలేదు : కేటీఆర్‌

Gowtham Reddy Counter Attack on AB Venkateswara Rao 2
Video_icon

నన్ను రౌడీ అంటావా? ABVగుట్టు రట్టు చేసిన గౌతంరెడ్డి!
Elderly Couple Struggles With Cyclone Arnab Viral Video 3
Video_icon

తుఫానుకు తల్లడిల్లుతున్న వృద్ధ దంపతులు.. ఎగిరిపోయిన ఇంటి పైకప్పు!
Arnab Storm Subsided Present Situation In Visakhapatnam and Coastal Region 4
Video_icon

శాంతించిన తుఫాన్.. విశాఖలో ప్రస్తుతం ఎలా ఉందంటే!
KTR Gives Clarity On His Padayatra, Padayatra to Begin in March 2027 5
Video_icon

పాదయాత్రపై KTR క్లారిటీ
Advertisement
 