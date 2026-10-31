 స్మగ్లింగ్ కేసులో ఆరోపణలు.. గుడిలో నటికి ప్రత్యేక మర్యాదలు! | Gold Smuggling Accused Ranya Rao Visits Hasanamba Temple, Netizes Fires | Sakshi
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నటి రన్యారావుకు వీఐపీ దర్శనం.. మళ్లీ వివాదం!

Oct 31 2026 4:29 PM | Updated on Oct 31 2026 4:37 PM

Gold Smuggling Accused Ranya Rao Visits Hasanamba Temple, Netizes Fires

బంగారం స్మగ్లింగ్ కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న నటి రన్యారావు మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. కర్ణాటకలోని హాసన్‌లో ఉన్న ప్రముఖ శ్రీ హసనాంబ ఆలయాన్ని ఆమె కుటుంబంతో కలిసి దర్శించుకున్నారు. అయితే, సాధారణ భక్తులు గంటల తరబడి క్యూలైన్లలో వేచి ఉండగా.. రన్యారావు కుటుంబానికి ప్రత్యేక దర్శనం కల్పించడంపై విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అధికారిక ప్రోటోకాల్ వాహనాన్ని ఉపయోగించి ఆలయానికి చేరుకోవడం, ప్రత్యేక ఏర్పాట్లతో దర్శనం చేసుకోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.

కర్ణాటకలోని హాసన్‌లో ఉన్న చారిత్రక హసనాంబ ఆలయం ఏడాదిలో ఒక్కసారి మాత్రమే భక్తుల దర్శనార్థం తెరుచుకుంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో వార్షిక ఉత్సవాల సందర్భంగా నటి రన్యారావు ఆలయాన్ని సందర్శించారు. ఆమెతో పాటు తండ్రి, రిటైర్డ్ సీనియర్ పోలీసు అధికారి, మాజీ డీజీపీ రామచంద్రరావు, ఇతర కుటుంబ సభ్యులు ఉన్నారు.

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సాధారణ భక్తులు అమ్మవారి దర్శనం కోసం క్యూలైన్లలో వేచి ఉండగా.. రన్యారావు కుటుంబం ప్రభుత్వ వీఐపీ ప్రోటోకాల్ వాహనంలో ఆలయానికి చేరుకున్నట్లు సమాచారం. వారికి ఆలయ అధికారులు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసి త్వరగా దర్శనం కల్పించినట్లు స్థానిక మీడియాలో వార్తలు వచ్చాయి. రన్యారావు, ఆమె తండ్రి నేరుగా గర్భగుడి వద్దకు వెళ్లి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.

అయితే, బంగారం స్మగ్లింగ్ కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తికి ఇలాంటి ప్రత్యేక సదుపాయాలు కల్పించడంపై పలువురు ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతున్నారు. ఆమె తండ్రి గతంలో ఉన్నత పోలీసు పదవిలో పనిచేసిన నేపథ్యంలోనే ఈ సదుపాయాలు కల్పించారా? అనే ప్రశ్నలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి. తీవ్రమైన నేరారోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తులకు అధికారిక ప్రోటోకాల్ సదుపాయాలు కల్పించడం ఎంతవరకు సమంజసమనే చర్చ మొదలైంది.

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