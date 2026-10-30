సోషల్ మీడియాలో తన పేరుతో నకిలీ ఖాతాలు సృష్టించి, ఏఐ డీప్ఫేక్ వీడియోలు ప్రచారం చేస్తున్నారంటూ నటి రితికా సింగ్ సోషల్ మీడియా వేదికగా ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కొందరు వ్యక్తులు తన పేరుతో ఇన్స్టాగ్రామ్లో నకిలీ ప్రొఫైల్స్ క్రియేట్ చేసి నెలకు రూ.400 చొప్పున సబ్స్క్రిప్షన్ వసూలు చేస్తున్నారని వెల్లడించారు. ఇలాంటి ఖాతాలను నమ్మి అభిమానులు డబ్బులు పోగొట్టుకోవద్దని హెచ్చరించారు.
సబ్స్క్రిప్షన్ లింకులను నమ్మవద్దు..
ఇన్స్టాగ్రామ్లో బ్లూ టిక్ ఉన్న ఖాతా మాత్రమే తన అధికారిక అకౌంట్ అని స్పష్టం చేశారు. తన పేరుతో ఉన్న ఇతర నకిలీ ఖాతాలను గుర్తించి వెంటనే రిపోర్ట్ చేయాలని అభిమానులకు సూచించారు. అనధికారిక ప్రొఫైల్స్లో కనిపించే వీడియోలు, సబ్స్క్రిప్షన్ లింకులను నమ్మవద్దని ఈ సందర్భంగా కోరారు. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఏఐ సాయంతో రూపొందిస్తున్న డీప్ఫేక్ వీడియోలు, నకిలీ ప్రొఫైల్స్ ద్వారా జరుగుతున్న మోసాలపై ఆమె చేసిన ఈ హెచ్చరిక చర్చనీయాంశంగా మారింది.
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Ritika singh clarification about the subscription in insta 😲 https://t.co/U7X9V2ZM9u
— 𝕽æ𝖓𝖏𝖎𝖙𝖍𝕶ü𝖒𝖆𝖗 (@romeorkr) October 30, 2026