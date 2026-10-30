నటి శ్రద్ధా కపూర్ మరో ఆసక్తికరమైన సినిమాతో బాలీవుడ్ ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు. ఇప్పటివరకు గ్లామర్ పాత్రలు, వైవిధ్యమైన కథలతో అలరించిన ఆమె.. ఇప్పుడు మహారాష్ట్ర సంప్రదాయ నృత్యకళ లావణి నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ‘ఈథా’ అనే బాలీవుడ్ సినిమాలో నటిస్తున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమా ట్రైలర్ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన ఓ కార్యక్రమంలో అక్కడే ఉన్న కళాకారులతో తమదైన స్టెప్పులతో అదరగొట్టారు. ఇప్పుడీ వీడియో వైరల్ అవుతోంది.
సినిమా విషయానికి వస్తే..
దర్శకుడు లక్ష్మణ్ ఉటేకర్ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని మద్దాక్ ఫిల్మ్స్, కత్పుత్లీ క్రియేషన్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. మహారాష్ట్రకు చెందిన ప్రముఖ లావణి, తమాషా కళాకారిణి విఠాబాయి భౌ మాంగ్ నారాయణ్గావ్కర్ జీవితం నుంచి స్ఫూర్తి పొంది ఈ సినిమాను రూపొందించారు. ఇందులో శ్రద్ధా కపూర్ ‘ఈథా బాయి’ పాత్రలో కనిపించి ఆకట్టుకున్నారు. ఈ చిత్రంలో దివంగత నటుడు నానా పటేకర్ కూడా కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఆయన నటించిన చివరి చిత్రాల్లో ఇదొకటిగా నిలవనుంది. కాగా శ్రద్ధా కపూర్ తెలుగులోనూ పలు చిత్రాల్లో నటించారు. ప్రభాస్ హీరోగా తెరకెక్కించిన ‘సాహో’(2019) సినిమాలోనూ కనిపించారు.
(ఇదీ చదవండి: ప్రెగ్నెన్సీతో సమంత.. తొమ్మిది నెలల వీడియో చూశారా?)
#ShraddhaKapoor gives #Eetha vibe!! Sets the floor on fire with #Lavani https://t.co/VNZyqZt4US
— Bollywood Helpline (@BollywoodH) October 30, 2026