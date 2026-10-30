 నడి రోడ్డుపైనే స్టార్‌ హీరోయిన్‌ డ్యాన్స్‌.. వీడియో వైరల్‌ | Shraddha Kapoor Eetha Trailer Out Shraddha Kapoor Dance viral | Sakshi
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Shraddha Kapoor : స్టార్‌హీరోయిన్‌ డ్యాన్స్‌.. వీడియో వైరల్‌

Oct 30 2026 3:48 PM | Updated on Oct 30 2026 3:54 PM

Shraddha Kapoor Eetha Trailer Out Shraddha Kapoor Dance viral

నటి శ్రద్ధా కపూర్‌ మరో ఆసక్తికరమైన సినిమాతో బాలీవుడ్‌ ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు. ఇప్పటివరకు గ్లామర్‌ పాత్రలు, వైవిధ్యమైన కథలతో అలరించిన ఆమె.. ఇప్పుడు మహారాష్ట్ర సంప్రదాయ నృత్యకళ లావణి నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ‘ఈథా’ అనే బాలీవుడ్‌ సినిమాలో నటిస్తున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమా ట్రైలర్‌ను మేకర్స్‌ విడుదల చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన ఓ కార్యక్రమంలో అక్కడే ఉన్న కళాకారులతో తమదైన స్టెప్పులతో అదరగొట్టారు. ఇప్పుడీ వీడియో వైరల్‌ అవుతోంది.

సినిమా విషయానికి వస్తే.. 
దర్శకుడు లక్ష్మణ్‌ ఉటేకర్‌ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని మద్దాక్‌ ఫిల్మ్స్‌, కత్పుత్లీ క్రియేషన్స్‌ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. మహారాష్ట్రకు చెందిన ప్రముఖ లావణి, తమాషా కళాకారిణి విఠాబాయి భౌ మాంగ్‌ నారాయణ్‌గావ్కర్‌ జీవితం నుంచి స్ఫూర్తి పొంది ఈ సినిమాను రూపొందించారు.   ఇందులో శ్రద్ధా కపూర్‌ ‘ఈథా బాయి’ పాత్రలో కనిపించి ఆకట్టుకున్నారు. ఈ చిత్రంలో దివంగత నటుడు నానా పటేకర్‌ కూడా కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఆయన నటించిన చివరి చిత్రాల్లో ఇదొకటిగా నిలవనుంది.  కాగా శ్రద్ధా కపూర్‌ తెలుగులోనూ పలు చిత్రాల్లో నటించారు.  ప్రభాస్‌ హీరోగా తెరకెక్కించిన ‘సాహో’(2019) సినిమాలోనూ కనిపించారు. 
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