 ప్రెగ్నెన్సీతో సమంత.. తొమ్మిది నెలల వీడియో చూశారా? | Tollywood actress Samantha Shares Pregnency Workout video viral | Sakshi
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Samantha: ప్రెగ్నెన్సీతో సమంత.. తొమ్మిది నెలల వీడియో చూశారా?

Oct 30 2026 2:40 PM | Updated on Oct 30 2026 3:31 PM

Tollywood actress Samantha Shares Pregnency Workout video viral

టాలీవుడ్ హీరోయిన్ ప్రస్తుతం ప్రెగ్నెన్సీతో ఉంది. ఈ ఏడాది మా ఇంటి బంగారంతో హిట్‌ కొట్టిన సామ్.. ఆ తర్వాతే మరో గుడ్‌ న్యూస్ చెప్పింది. తాను గర్భంతో ఉన్నట్లు ప్రకటించి అభిమానులకు సర్‌ప్రైజ్ ఇచ్చింది. గతేడాది డైరెక్టర్‌ రాజ్‌ నిడిమోరును పెళ్లాడిన ఈ ముద్దుగుమ్మ ఆరు నెలల్లోనే శుభవార్త పంచుకుంది.

తాజాగా సమంత సోషల్ మీడియాలో ఓ వీడియోను షేర్ చేసింది. ప్రెగ్నెన్సీ టైమ్‌లో మొదటి నెల నుంచి తొమ్మిదో నెల వరకు తాను వర్కవుట్స్ వీడియోను షేర్ చేసింది. గర్భంతో ఉన్నప్పుడు ఫిట్‌నెస్‌పై ఎంత శ్రద్ధ పెట్టిందో ఈ వీడియో చూస్తే అర్థమవుతోంది. జిమ్‌లో కసరత్తులు చేస్తున్న ఈ వీడియోకు #9 The Final Lap అని క్యాప్షన్‌ పెట్టింది. ఇది కాస్తా వైరల్ కావడంతో అభిమానులు క్రేజీ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.  
 

 

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