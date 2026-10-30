 మాజీ ముఖ్యమంత్రి జయలలితగా త్రిష..? ఆ బయోపిక్‌లో కీలక మలుపు! | Actor Trisha Krishnan Jayalalithaa Role In MG Biopic | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

త్రిషకు జయలలిత పాత్ర.. ఆ బయోపిక్‌లో కీలక మలుపు!

Oct 30 2026 12:40 PM | Updated on Oct 30 2026 12:40 PM

Actor Trisha Krishnan Jayalalithaa Role In MG Biopic

తమిళనాడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి, దివంగత నటి జయలలిత జీవితకథ ఆధారంగా ఇప్పటికే పలు చిత్రాలు తెరకెక్కాయి. తాజాగా మరోసారి ఆమె జీవితాన్ని వెండితెరపై ఆవిష్కరించేందుకు సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రముఖ నటి త్రిష పేరు తెరపైకి వచ్చింది. ఎంజీఆర్ జీవితకథతో రూపొందనున్న ‘పురట్చి తలైవర్ ఎంజీఆర్’ సినిమాలో జయలలిత పాత్ర కోసం త్రిషను ఎంపిక చేసే ఆలోచనలో ఉన్నట్లు సినీ వర్గాల్లో చర్చ మొదలైంది.

ఎంజీఆర్‌గా జేఎం బషీర్
‘పురట్చి తలైవర్ ఎంజీఆర్’ పేరుతో తెరకెక్కనున్న ఈ చిత్రంలో ఎంజీఆర్ పాత్రను నటుడు జేఎం బషీర్ పోషించనున్నారు. ఆయన గతంలో ‘పసుంపొన్ దేవర్’ చిత్రంలో నటించారు. ఎంజీఆర్ బాల్యం, సినీ ప్రయాణం, రాజకీయ ప్రస్థానాన్ని ఈ చిత్రంలో చూపించనున్నట్లు సమాచారం. త్వరలోనే చెన్నైలోని రామాపురంలో చిత్రీకరణ ప్రారంభం కానుంది.  ఇక ఈ సినిమాలో కరుణానిధి, అన్నాదురై పాత్రలు కూడా ఉండనున్నాయి. ప్రస్తుతం ఆయా పాత్రలకు నటీనటుల ఎంపిక జరుగుతోంది. దర్శకుడు, సంగీత దర్శకుడి వివరాలను చిత్రబృందం వెల్లడించాల్సి ఉంది. త్రిష ఎంపికపై అధికారిక ప్రకటన వస్తుందా? అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.

(ఇదీ చదవండి: ‘కిల్లర్‌’మూవీ రివ్యూ అండ్‌ రేటింగ్‌)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ధోనితో మంధాన ముచ్చట.. ఫొటోలు వైరల్‌
photo 2

'ఆదర్శ కుటుంబం'మూవీ HD స్టిల్స్‌
photo 3

అనిల్ కపూర్ నివాసంలో ‘కర్వా చౌత్’ పండుగ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 4

‘డ్యాడ్స్ లిటిల్ ఫ్రెండ్’ సినిమా టీజర్‌ లాంచ్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

వేడుకగా కర్వాచౌత్‌ ...సెలబ్రిటీల సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Varudu Kalyani Comments on Chandrababu 1
Video_icon

నేను సిద్ధం.. నేను సిద్ధం.. కూటమికి వరుదు కళ్యాణి వార్నింగ్
Kids Campaign For Grand Mother For AP Local Body Elections 2
Video_icon

తండ్రిపై అక్రమ కేసు.. అదే అస్త్రంగా చిన్నారుల ఎన్నికల ప్రచారం..
Heavy Rain Alert for Coastal Andhra from Tomorrow 3
Video_icon

ఏపీ వైపు దూసుకొస్తున్న వాయుగుండం.. కోస్తా జిల్లాలకు అలర్ట్
Chiranjeevi's Megaverse First Episode Guests Revealed 4
Video_icon

చిరు షోలో బ్రహ్మిబ్యాచ్ మెగావర్స్ ఫస్ట్ గెస్టులు వీళ్లే..!
YS Avinash Reddy Strong Counter to B-Tech Ravi Over Recent Comments 5
Video_icon

మర్చిపోయావా? జగన్ భిక్ష పెడితేనే పులివెందులలో హ్యాపీగా బతుకుతున్నావ్!
Advertisement
 