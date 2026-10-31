 నిధికి కాపు కాసే ‘కొరివి’ దెయ్యం.. గ్లింప్స్‌తో భయపెట్టారుగా! | Korivi Movie Title Glimpse Released | Sakshi
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నిధికి కాపు కాసే ‘కొరివి’ దెయ్యం.. గ్లింప్స్‌తో భయపెట్టారుగా!

Oct 31 2026 7:43 PM | Updated on Oct 31 2026 7:55 PM

Korivi Movie Title Glimpse Released

‘ఎస్ఆర్ కళ్యాణమండపం’ చిత్రంతో అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకుల్ని అలరించి..దర్శకుడిగా ప్రతిభ చాటుకున్న డైరెక్టర్ శ్రీధర్ గాదె రూపొందిస్తున్న కొత్త చిత్రానికి  ‘కొరివి’ టైటిల్ అనౌన్స్ చేశారు. ఈ చిత్రంలో ‘కమిటీ కుర్రోళ్లు’ మూవీ ఫేమ్ ఈశ్వర్ రాచి రాజు హీరోగా నటిస్తుండగా, నందు మురళీధర్, లిఖిత హీరోయిన్స్ గా నటిస్తున్నారు. పూజిత పొన్నాడ, సింధు కాసారం ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. శ్రీ ఐశ్వర్య లక్ష్మీ మూవీస్ బ్యానర్ పై వెంకట్ తలారి..తమ ప్రొడక్షన్ నెం.3గా ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు.ప్రస్తుతం ఈ మూవీ సినిమా శరవేగంగా రెగ్యులర్ షూటింగ్ జరుపుకుంటోంది.

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ఈ రోజు దర్శకుడు శ్రీధర్ గాదె బర్త్ డే సందర్భంగా మేకర్స్ ఈ చిత్రానికి  ‘కొరివి’ అనే టైటిల్ అనౌన్స్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా రిలీజ్ చేసిన టైటిల్ గ్లింప్స్ గూస్ బంప్స్ తెప్పిస్తోంది. మాయా నది ప్రాంతం లో ఉన్న నిధికి కాపు కాసే ఓ కొరివి దెయ్యం కథ ఇది.. ఈ కొరివి..బిగ్ స్క్రీన్ మీద ఆడియెన్స్ కు థ్రిల్లింగ్ ఎక్సిపీరియన్స్ ఇవ్వబోతోంది. ఈ టైటిల్ గ్లింప్స్ లో ఇంట్రెస్టింగ్ మేకింగ్ విజువల్స్ చూపించడం విశేషం. టైటిల్ అనౌన్స్ మెంట్, ఈ గ్లింప్స్ తో "కొరివి" మూవీ టీమ్ డైరెక్టర్ శ్రీధర్ గాదెకు బర్త్ డే విశెస్ తెలియజేసింది. విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో సాగే ఈ యూనిక్ హారర్ మూవీని సరికొత్త కథా కథనాలతో దర్శకుడు శ్రీధర్ గాదె  తెరకెక్కిస్తున్నారు.

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