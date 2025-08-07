 కమల్‌ హాసన్‌ కాలి ధూళితో కూడా షారూఖ్‌ సరిపోడు: నటుడు | Shah Rukh Khan Not Even Equal to Dirt on Kamal Haasan Feet: Lilliput | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

షారూఖ్‌.. కమల్‌ను కాపీ కొట్టాడు.. ఆయన కాలి మట్టికి కూడా సరిపోడు

Aug 7 2025 3:56 PM | Updated on Aug 7 2025 3:56 PM

Shah Rukh Khan Not Even Equal to Dirt on Kamal Haasan Feet: Lilliput

బాలీవుడ్‌ హీరో షారూఖ్‌ ఖాన్‌ (Shah Rukh Khan).. తమిళ స్టార్‌ కమల్‌ హాసన్‌ కాలి మట్టితో కూడా సరిపోడంటున్నాడు బాలీవుడ్‌ నటుడు లిల్లీపుట్‌. షారూఖ్‌ మరుగుజ్జుగా నటించిన జీరో మూవీ (2018) బాక్సాఫీస్‌ వద్ద ఘోర పరాజయం పొందింది. దీంతో అతడు కొంతకాలం పాటు యాక్టింగ్‌కు బ్రేక్‌ తీసుకున్నాడు. షారూఖ్‌ కంటే ముందు కమల్‌ హాసన్‌ 1989లో అపూర్వ సగోదరర్గల్‌ (తెలుగులో విచిత్ర సోదరులు) మూవీలో మరుగుజ్జుగా నటించి సూపర్‌ హిట్టందుకున్నాడు. 

మరుగుజ్జుగా నటించడం కష్టం
ఈ రెండు సినిమాలను పోలుస్తూ నటుడు లిల్లీపుట్‌ (Lilliput) సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశాడు. కళ్లున్నా సరే అంధుడిగా నటించవచ్చు. కానీ మంచి ఎత్తు ఉన్నప్పటికీ మరుగుజ్జుగా నటించడమంటే చాలా కష్టం. ఎందుకంటే వాళ్లు అందరిలాగే మామూలుగానే ఉంటారు. అందరిలాగే నవ్వుతారు, అందరిలాగే ఆలోచిస్తారు. కానీ చూడటానికి మాత్రం కాస్త విచిత్రంగా కనిపిస్తుంటారు. దాన్ని తెరపై చూపించాలి. కాబట్టి మరుగుజ్జుగా కనిపించడమనేది కష్టమైన పని.

ప్రతీది నిశితంగా గమనించి..
కానీ కమల్‌ హాసన్‌ ఏం చేశాడు? మరుగుజ్జులు ఎలా ఉంటారు? అనేది ప్రతీది వివరంగా తెలుసుకున్నాడు. వారి చేతి వేళ్లు చిన్నగా, మందంగా ఉంటాయని గమనించాడు. ముఖం, మోచేతులు, పాదాలు కాస్త భిన్నంగా ఉంటాయని తెలుసుకున్నాడు. ఇవన్నీ గమనించకుండా యాక్ట్‌ చేస్తే అందులో కొత్తదనం ఏముంటుంది? పోషించే పాత్రను ప్రభావవంతంగా చూపించాలిగా! కమల్‌ అదే చేశాడు. వీఎఫ్‌ఎక్స్‌ వాడకుండా రియల్‌గా కనిపించాడు.

కమల్‌ను కాపీ కొట్టావ్‌
నువ్వు (షారూఖ్‌) వీఎఫ్‌ఎక్స్‌ సాయంతో పొట్టిగా కనిపించావు. కమల్‌ను కాపీ కొట్టావు. తనలాగే హావభావాలు ప్రదర్శించేందుకు ట్రై చేశావు. అయినప్పటికీ ఆయన కాలికి ఉన్న మట్టితో కూడా నువ్వు సమానం కాదు అని చెప్పుకొచ్చాడు. కాగా షారూఖ్‌ ఇటీవలే.. జవాన్‌ సినిమాకుగానూ ఉత్తమ నటుడిగా జాతీయ అవార్డు గెలుచుకున్నాడు. ప్రస్తుతం షారూఖ్‌.. సిద్దార్థ్‌ ఆనంద్‌ డైరెక్షన్‌లో కింగ్‌ సినిమా చేస్తున్నాడు. ఇందులో షారూఖ్‌ కూతురు సుహానా కూడా నటిస్తోంది. అభయ్‌ వర్మ, అభిషేక్‌ బ్చన్‌, జైదీప్‌ అహ్లావత్‌, జాకీ ష్రాఫ్‌ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

చదవండి: నువ్వు తెలుగేనా? మంచు లక్ష్మిని ఆటాడుకున్న అల్లు అర్హ

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

ఎంపీ లేటు వయసు పెళ్లి.. గ్రాండ్‌ రిసెప్షన్‌, అతిథుల్లో సీఎం రేవంత్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

వైఎస్సార్‌సీపీ విక్టరీ.. టీడీపీ కూటమికి విశాఖలో బిగ్‌ షాక్ (చిత్రాలు)
photo 3

హైదరాబాద్ : ఓ ఈవెంట్‌లో సందడి చేసిన మానసా వారణాసి (ఫొటోలు)
photo 4

అనుష్క 'ఘాటి' మూవీ HD స్టిల్స్‌
photo 5

Bad Girlz మూవీ మోషన్ పోస్టర్ లాంచ్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Perni Nani Serious On Kurnool DIG Praveen Comments 1
Video_icon

టీడీపీ రౌడీల దాడి పై కర్నూల్ DIG వ్యాఖ్యలు ఏకిపారేసిన పేర్ని నాని
TDP MLC Threatens Satavahana Principal 2
Video_icon

మరోసారి తెరమీదకి శాతవాహన కళాశాల భూముల వివాదం
No People In Polling Station Booth But Voting Percentage Has Increased Significantly 3
Video_icon

పోలింగ్ కేంద్రాల్లో జనం లేరు.. కానీ ఓటింగ్ శాతం భారీగా పెరిగింది
TDP MLA Mamidi Govinda Raju Illegal sand Mining In Gotta Barrage 4
Video_icon

బ్యారేజీ సమీపం నుంచి ఇష్టారాజ్యంగా ఇసుక అక్రమ రవాణా
Producer C Kalyan About Film Workers Protest 5
Video_icon

Film Workers: ఒక్క పైసా పెంచేది లేదు
Advertisement
 