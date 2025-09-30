 సంక్రాంతి పోరు.. బరిలో ‘ఆ నలుగురు’ | Tollywood Sankranthi 2026 Clash: Chiranjeevi, Prabhas, Ravi Teja & Naveen Polishetty Set for Pongal Battle | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సంక్రాంతి పోరు.. బరిలో ‘ఆ నలుగురు’

Sep 30 2025 2:26 PM | Updated on Sep 30 2025 3:04 PM

Sankranthi 2026: Box Office War Between Chiranjeevi, Prabhas, Ravi Teja, Naveen Polishetty

సంక్రాంతి పండగ టాలీవుడ్‌కి అతి ముఖ్యమైనది. యావరేజ్‌ సినిమా కూడా హిట్‌ అయ్యే అవకాశం ఈ పండక్కే ఉంది. ఒక వేళ హిట్‌ టాక్‌ వస్తే.. బాక్సాఫీస్‌ని షేక్‌ చేసేది కూడా పండగే. అందుకే సంక్రాంతికి రావాలని పలువురు స్టార్స్‌ ప్లాన్‌ చేసుకుంటారు. ఎప్పటి మాదిరే ఈ సారి కూడా టాలీవుడ్‌లో పొంగల్‌ పోరు గట్టిగానే ఉంది. ఇప్పటికే రెండు సినిమాలు డేట్స్‌ని ప్రకటించాయి. మరో రెండు చిత్రాలు కూడా పండగ కోసమే రెడీ అవుతున్నాయి

అందులో ఒకటి మెగాస్టార్చిరంజీవిమన శంకరవరప్రసాద్‌ గారు’(Mana Shankara Vara Prasad Garu) కూడా ఉంది. ‘పండగకి వస్తున్నారు’ అన్నది మూవీ ట్యాగ్‌లైన్‌. ట్యాగ్లైన్చూస్తేనే ఇది పక్కా సంక్రాంతి మూవీ అని అర్థమైపోతుంది. కానీ ఇప్పటి వరకు డేట్మాత్రం ప్రకటించలేదు. మరోవైపు ప్రభాస్‌ ‘ది రాజాసాబ్‌’(The Raja Saab)తో జనవరి 9 వస్తున్నట్లు ప్రకటించాడు. అలాగే యంగ్హీరో నవీన్పొలిశెట్టిఅనగనగా ఒక రాజుతో జనవరి 14 ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్నాడు.

ఇక మిగిలిన డేట్స్‌ 12, 13 మాత్రమే. రెండు రోజుల్లో ఏదొ ఒక రోజు చిరంజీవి(Chiranjeevi) సినిమా రావాల్సింది. మరోవైపు రవితేజ కూడా సంక్రాంతి సమరానికి సై అంటున్నాడు. కిశోర్తిరుమల దర్శకత్వంలో ఆయన నటిస్తున్న చిత్రం సంక్రాంతికి రిలీజ్అవుతుందని టాక్నడుస్తుంది. దు జనవరి 13న రిలీజ్ డేట్ లాక్ చేసినట్లు కూడా ప్రచారం జరుగుతోంది. ప్రస్తుతం జెట్‌ స్పీడ్‌తో జరుగుతోన్న షూటింగ్ అక్టోబర్ నాటికి పూర్తవుతుందని, ఆ వెంటనే పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు మొదలుపెట్టి సంక్రాంతికి రంగంలోకి దించేలా ప్లాన్ చేస్తున్నారట. లెక్కన చిరంజీవికి 12 తేది తప్ప మరో ఆప్షన్లేదు

దసరాకి సినిమా అప్డేట్వస్తుంది. పాటను రిలీజ్చేసే చాన్స్ఉంది. అప్పుడైనా రిలీజ్డేట్ప్రకటిస్తారేమో చూడాలి. మొత్తానికి చిరంజీవి, ప్రభాస్‌, రవితేజ లాంటి స్టార్స్తో పాటు యంగ్హీరో నవీన్పొలిశెట్టి కూడా పొంగల్పోరులో ఉన్నాడు. మరీ వీరిలో ఎవరు పై చేయి సాధిస్తారో? చిత్రం బాక్సాఫీస్ని షేక్చేస్తుందో చూడాలి.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు..సూర్యప్రభ వాహనంపై శ్రీవారు (ఫొటోలు)
photo 2

కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో ఎన్‌ఆర్‌ఐల బతుకమ్మ సంబరాలు
photo 3

పారిస్ ఫ్యాషన్ వీక్‌లో ఐశ్వర్య.. 50ల్లోనూ తగ్గట్లే (ఫొటోలు)
photo 4

‘హార్టీ వెల్‌కమ్‌ సజ్జనార్‌ సాబ్‌..’ హైదరాబాద్‌ సీపీగా బాధ్యతలు (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్‌ సీపీ 'సీవీ ఆనంద్‌'ను కలిసిన సినీ ప్రముఖులు (ఫోటోలు)

Video

View all
Legendary Bowler Bashes His Country Pakistan After Asia Cup 2025 Blunder 1
Video_icon

కాంట్రాక్టు చింపేయండి! రెచ్చిపోయిన మాజీ పాక్ ప్లేయర్
Eluru Doctors Protest against Chandrababu Govt 2
Video_icon

ఏలూరులో నల్ల బ్యాడ్జీలు ధరించి నిరసన ప్రదర్శనకు దిగిన PHC వైద్యులు
Tilak Varma Receives Grand Welcome In Hyderabad 3
Video_icon

హైదరాబాద్ లింగంపల్లిలో ఆసియా కప్ హీరో తిలక్ వర్మ సందడి
100 Percent Tariff On Indian Movies 4
Video_icon

భారత సినిమా పై ట్రంప్ బాంబ్
YSRCP Activits And Leaders Huge Rally in Razol 5
Video_icon

మిథున్ రెడ్డి విడుదల రాజోలులో భారీ ర్యాలీ
Advertisement
 