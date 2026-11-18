టాలీవుడ్ హీరోయిన్ సమంత ఈ ఏడాది అభిమానులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. తాను ప్రెగ్నెన్సీతో ఉన్నట్లు ప్రకటించి అందరికీ సర్ప్రైజ్ ఇచ్చింది. త్వరలోనే ఈ ముద్దుగుమ్మ బిడ్డకు జన్మనివ్వనుంది. ఎప్పటికప్పుడు సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెడుతూ అభిమానులతో టచ్లోనే ఉంటోంది. తాజాగా ఈ ముద్దుగుమ్మ మరో వేడుక జరుపుకుంది. తన అత్తగారి ఫ్యామిలీతో కలిసి సీమంతం వేడుకను సెలబ్రేట్ చేసుకుంది.
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కాగా.. సామ్.. బాలీవుడ్ డైరెక్టర్ రాజ్ నిడిమోరును పెళ్లాడింది. వీరిద్దరు కలిసి వెబ్ సిరీస్ల్లో పని చేశారు. అదే సమయంలో ప్రేమ చిగురించింది. గతేడాది డిసెంబర్లో ఈ జంట పెళ్లి చేసుకున్నారు. కోయంబత్తూరులోని ఈషా ఫౌండేషన్లో వీరి పెళ్లి అత్యంత సన్నిహితుల సమక్షంలో జరిగింది. ఈ ఏడాదిలోనే వీరిద్దరు తమ బిడ్డకు స్వాగతం పలకనున్నారు. మరోవైపు సమంత.. మా ఇంటి బంగారం మూవీతో సూపర్ హిట్ కొట్టింది.