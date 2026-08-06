 శాన్వీ మేఘన లేటేస్ట్ మూవీ.. నేరుగా ఓటీటీలోనే స్ట్రీమింగ్ | Saanve Megghana Latest Movie Crazy Love Streaming From this date | Sakshi
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Crazy Love Movie: డైరెక్ట్‌గా ఓటీటీకి లవ్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌.. స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడంటే?

Aug 6 2026 7:32 PM | Updated on Aug 6 2026 7:43 PM

Saanve Megghana Latest Movie Crazy Love Streaming From this date

టాలీవుడ్ నటి శాన్వీ మేఘన, ఎలన్ జంటగా వస్తోన్న లవ్ అండ్ రొమాంటిక్ మూవీ క్రేజీ లవ్. ఈ చిత్రానికి ఎలన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ మూవీని ప్రేమ, పెళ్లి కాన్సెప్ట్‌తో తెరకెక్కించినట్లు పోస్టర్స్ చూస్తే తెలిసిపోతోంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమా షూటింగ్ పూర్తయింది.

ఈ లవ్ అండ్ రొమాంటిక్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ను నేరుగా ఓటీటీలోనే రిలీజ్ చేయనున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని నెట్‌ఫ్లిక్స్ వేదికగా స్ట్రీమింగ్ చేయనున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు.  ఈ నెల 21 నుంచి ఓటీటీకి రానుందని తేదీని రివీల్ చేశారు. తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి ప్యార్‌ప్రేమకల్యాణ్ అనే సాంగ్‌ కూడా రిలీజ్ చేశారు. ఈ పాటను మ్యూజిక్ ఫ్లాట్‌ఫామ్స్‌లో అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. కాగా.. ఈ చిత్రంలో రాధిక శరత్‌కుమార్, యోగి బాబు, సెంథిల్, కుమారవేల్, మారన్, గీతా కైలాస్ కీలక  పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. 
 

 

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