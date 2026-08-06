 జడల్ జమానా షురూ.. మోస్ట్ వయొలెంట్‌ టీజర్‌ చూశారా? | Nani's The Paradise Teaser Out: Srikanth Odela Directs Action Entertainer | Sakshi
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The Paradise Official TEASER: జడల్ జమానా షురూ.. రక్తపాతంలా టీజర్‌

Aug 6 2026 6:38 PM | Updated on Aug 6 2026 9:03 PM

Nani and Srikanth Odela The Paradise Official TEASER out now

నేచురల్ స్టార్ నాని హీరోగా వస్తోన్న లేటెస్ట్ యాక్షన్‌ మూవీ ది ప్యారడైజ్'.  ఈ సినిమాకు దసరా ఫేమ్ శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ సినిమా మార్చిలోనే రిలీజ్ కావాల్సి ఉన్నప్పటికీ.. షూటింగ్ ఇంకా పూర్తికాకపోవడంతో ఆగస్టుకి వాయిదా వేశారు. ఇప్పటికే రిలీజైన సాంగ్స్‌కు ఆడియన్స్‌లో ఫుల్ క్రేజ్‌ దక్కించుకున్నాయి.

తాజాగా ఈ మూవీ టీజర్‌ రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. ఈ టీజర్ చూస్తుంటే కథ ఫుల్ వయొలెంట్‌గా ఉండనుందని అర్థమవుతోంది. యాక్షన్‌లో సీన్స్‌లో ఎక్కడా చూసినా రక్తపాతమే కనిపిస్తోంది. ఈ ఫుల్ వయొలెంట్‌ టీజర్ టాలీవుడ్ ఫ్యాన్స్‌ను అలరిస్తోంది. ఈ మూవీ మోహన్‌బాబు పాత్ర హైలెట్‌గా ఉండనుందని టీజర్‌లో తెలిసిపోతోంది. ఈ చిత్రంలో కయాదు లోహర్ హీరోయిన్‌గా కనిపించనుంది. ఈ మూవీలో తనికెళ్ల భరణి, సోనాలి కులకర్ణి, సంపూర్ణేష్ బాబు, ఈశ్వరీ రావు తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.  అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతమందిస్తోన్న ఈ మూవీ సెప్టెంబర్ 24న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.

 

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