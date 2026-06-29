 రాజు వెడ్స్ రాంబాయి హీరో ఓవరాక్షన్.. డెలివరీ బాయ్‌పై దాడి | Raju Weds Ramabi Hero Akhil Raj attack on food Delivery Boy | Sakshi
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Raju Weds Rambai: రాజు వెడ్స్ రాంబాయి హీరో ఓవరాక్షన్.. డెలివరీ బాయ్‌పై దాడి

Jun 29 2026 9:48 PM | Updated on Jun 29 2026 9:48 PM

Raju Weds Ramabi Hero Akhil Raj attack on food Delivery Boy

రాజు వెడ్స్ రాంబాయి మూవీతో ఫేమ్ తెచ్చుకున్న హీరో అఖిల్ రాజ్ ‍దురుసుగా ప్రవర్తించారు. ఓ ఫుడ్ డెలివరీ బాయ్‌పై దాడి చేశాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌గా మారాయి. దీంతో అఖిల్ రాజ్ తీరుపై నెటిజన్స్‌ తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడుతున్నారు. హీరో అఖిల్ రాజ్ ఆన్‌లైన్‌లో ఫుడ్ ఆర్డర్ చేయగా.. డెలివరీ బాయ్ పొరపాటున వేరే ఆర్డర్ ఇచ్చాడు. దీనిపై తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురైన హీరో అఖిల్ రాజ్ డెలివరీ బాయ్‌పై దాడి చేశాడు. అతని పేరేంట్స్ వద్దంటున్నా వినకుండా అఖిల్ రాజ్‌ ‍అతనిపై భౌతిక దాడికి దిగినట్లు తెలుస్తోంది.

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