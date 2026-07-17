ఎమోషనల్‌ రాజా

అనిల్, విశాఖ, రుత్విక్, నిహారిక
రుత్విక్, విశాఖ ధిమాన్ జంటగా నటించిన చిత్రం ‘రాజా ది రాజా’. కె. శ్రీలత రెడ్డి సమర్పణలో అనిల్ బోయిడపు దర్శకత్వంలో కె. నిహారిక దాసరి నిర్మించిన ఈ చిత్రం నేడు విడుదలఅవుతోంది. మైత్రీ మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఈ చిత్రాన్ని రిలీజ్ చేస్తోంది. గురువారం జరిగిన ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో రుత్విక్ మాట్లాడుతూ–‘‘నిన్న (బుధవారం) జరిగిన ప్రీమియర్స్కు మంచి స్పందన వచ్చింది. ఈ స్పందన చూసి, నేను చాలా అదృష్టవంతుడిని అనిపించింది.
అలాంటి ప్రేమ, ఆదరణ కోసమే ఇన్నాళ్లు ఎదురుచూశాను. మీ అందరి ముందుకు హీరోగా రావడం చాలా ఎమోషనల్గా అనిపిస్తోంది. మేము ఎంతో ప్యాషన్తో చేసిన సినిమా ఇది’’ అన్నారు. ‘‘ఈ సినిమా ఒక కల. ఆ కలను నిజం చేసుకునే ప్రయాణంలో ఎన్నో అనుభవాలు ఎదురయ్యాయి. మంచి అవుట్పుట్ కోసం మేమంతా ఎంతో కష్టపడ్డాం. ఈ సినిమాలోని భావోద్వేగాలు ప్రేక్షకులను కదిలిస్తాయి’’ అన్నారు అనిల్.
‘‘ఈ సినిమా కోసం రుత్విక్ పడిన కష్టాన్ని మాటల్లో చెప్పలేను. మా టీమ్లోని ప్రతి ఒక్కరూ ఎంతో ప్రేమతో కష్టపడి పని చేశారు. ప్రేక్షకులు కూడా ఇదే ప్రేమతో సినిమాను ఆదరించాలని కోరుకుంటున్నాను’’ అన్నారు కె.నిహారిక. సంగీత దర్శకుడు మార్క్ కె. రాబిన్ మాట్లాడారు.