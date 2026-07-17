పదిహేడేళ్ల తర్వాత...

అక్షయ్ కుమార్, సైఫ్ అలీఖాన్ నటిస్తున్న చిత్రం ‘హైవాన్’. ప్రియదర్శన్ దర్శకత్వంలో వెంకట్ కె.నారాయణ, శైలజ దేశాయ్ ఫెన్ నిర్మిస్తున్న ఈ మూవీ సెప్టెంబరు 11న విడుదల కానుంది. తాజాగా ఈ చిత్రం ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. ‘‘సరికొత్త థ్రిల్లర్గా రూపొందుతున్న చిత్రం ‘హైవాన్’. ఈ చిత్రంలో ఫస్ట్ టైమ్ నెగెటివ్ క్యారెక్టర్లో నటిస్తున్నారు అక్షయ్ కుమార్.
ఈ చిత్రం ద్వారా ప్రేక్షకుల్ని ఒక డార్క్, థ్రిల్లింగ్ వరల్డ్లోకి తీసుకెళ్లనున్నారు ప్రియదర్శన్. ఈ ఏడాది ప్రేక్షకులు ఆసక్తికరంగా ఎదురు చూస్తున్న సినిమాల్లో ‘హైవాన్’ ముందు వరుసలో ఉంటుంది. అక్షయ్ కుమార్, సైఫ్ అలీఖాన్ 17 ఏళ్ల తర్వాత ‘హైవాన్’ మూవీలో కలిసి నటిస్తున్నారు’’ అని చిత్రయూనిట్ పేర్కొంది.