Sakshi News home page

Trending News:

Kartavya Ott Movie Date: డైరెక్ట్‌గా ఓటీటీకి స్టార్ హీరో క్రైమ్ థ్రిల్లర్‌.. స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడంటే?

Apr 30 2026 9:11 PM | Updated on Apr 30 2026 9:21 PM

బాలీవుడ్ స్టార్ సైఫ్ అలీ ఖాన్ నటించిన లేటేస్ట్ మూవీ కర్తవ్య. ఈ క్రైమ్‌ ఇన్వెస్టిగేటివ్‌ థ్రిల్లర్‌ మూవీకి పులకిత్‌ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రాన్ని షారుక్‌ ఖాన్‌ భార్య గౌరీ ఖాన్‌ నిర్మించారు. తాజాగా ఈ మూవీ అప్‌డేట్ వచ్చేసింది. ఈ సినిమాను నేరుగా ఓటీటీలోనే రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఇటీవల రిలీజ్ డేట్‌పై రూమర్స్ రాగా.. అధికారిక ప్రకటన వచ్చేసింది. 

ఈ చిత్రాన్ని మే 15 నుంచి ఓటీటీలో డైరెక్ట్ స్ట్రీమింగ్ చేయనున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు. నెట్‌ఫ్లిక్స్ వేదికగా ఈ మూవీ సందడి చేయనుంది. ఈ సినిమాని విధి వర్సెస్‌ కర్మ కాన్సెప్ట్‌తో తెరకెక్కించారు. ఈ మూవీలో పోలీసు అధికారి పాత్రలో సైఫ్ అలీ ఖాన్ కనిపించనున్నారు.  

Advertisement
 
Advertisement

Advertisement
 