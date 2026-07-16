జూ.ఎన్టీఆర్‌ తరహాలో రూమర్లపై బన్నీ వ్యవహరిస్తాడా?

ఇటీవల కాలంలో తెలుగు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లోకి సినీ రంగానికి చెందిన ఇద్దరు ప్రముక స్టార్ హీరోలు వస్తారనే ఊహాగానాలు వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఈ రూమర్లు ప్రస్తుతం ఇద్దరు హీరోలపైన మాత్రమే నడుస్తున్నాయి. వీళ్లలో ఒకరు జూ.ఎన్టీఆర్ కాగా, మరో హీరో ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్. అయితే ఇక్కడ పొలిటికల్ ఎంట్రీ రూమర్లు ఎన్టీఆర్ పై కొత్తేం కాదు. అతడిపై చాలా ఏళ్లుగా ఇలాంటి పుకార్లు వస్తూనే ఉన్నాయి. అయితే తన పొలిటికల్ ఎంట్రీపై వచ్చే పుకార్లను ఎప్పటికప్పుడు తారక్ ఖండిస్తూనే ఉన్నాడు. తాజాగా వచ్చిన రూమర్లపై కూడా తన టీమ్ స్పందించింది. తాజాగా అల్లు అర్జున్ పై కూడా అలాంటి ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి. కానీ ఈ విషయంపై బన్నీ నుంచి ఎలాంటి స్పందన లేదు. తన టీమ్ నుంచి కూడా ఎలాంటి ప్రకటన రాలేదు.
మొన్నటికిమొన్న తనపై వస్తున్న పొలిటికల్ ఎంట్రీ పుకార్లపై ఎన్టీఆర్ టీమ్ నుంచి స్పష్టమైన ప్రకటన వచ్చింది. ‘రా ఎన్టీఆర్’ అనే సంస్థతో కానీ అది చేసే పనులతో తారక్కు ఎలాంటి సంబంధం లేదని క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఈనెల 18న ‘రా ఎన్టీఆర్’ చేయబోయే ఛారిటీతో కూడా ఎన్టీఆర్కు ఎలాంటి సంబంధం లేదని ఎన్టీఆర్ టీమ్ ప్రకటించింది. ఈ మద్య వచ్చిన రూమర్లలో ఎన్టీఆర్ కంటే ముందే బన్నీ పొలిటికల్ ఎంట్రీ అంటూ పుకార్లు వచ్చాయి. ఇప్పటికీ సోషల్ మీడియాలో అవి అలానే కొనసాగుతున్నాయి. మరోవైపు అతడిపై వస్తున్న ఊహాగానాలకు ప్రజల్లో చర్చ కూడా జరుగుతోంది.
ఇంత జరుగుతుంటే..అల్లు అర్జున్ మాత్రం తనపై వస్తున్న పుకార్లపై ఏమాత్రం స్పందించలేదు. ఆయన స్పందన కోసం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు ఎదురుచూస్తున్నాయి. కానీ బన్నీ మాత్రం తన సినిమాల షూటింగ్ పనులు చూసుకుంటున్నాడు. ఈ పుకార్లను అల్లు అర్జున్ ఓపెన్గా ఖండిస్తాడా.. లేదా అనేది చూడాలి.