 ఓటీటీకి మా ఇంటి బంగారం.. ఒక్క రోజే 12 చిత్రాలు స్ట్రీమింగ్..! | This Friday OTT Release Movies List Goes Viral | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Friday OTT Release Movies: ఓటీటీల్లో ఒక్క రోజే 12 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్..!

Jul 16 2026 8:21 PM | Updated on Jul 16 2026 8:49 PM

This Friday OTT Release Movies List Goes Viral

చూస్తుండగానే మరో వీకెండ్ వచ్చేస్తోంది. ఇక శుక్రవారం వచ్చిందంటే చాలు కొత్త సినిమాల హడావుడి ఉండనే ఉంటుంది. ఈ వారంలో టాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఐశ్వర్య రాజేశ్ 'ఓ సుకుమారి', మాధవన్ 'జీడీఎన్', వదలా, రాజా ది రాజా, ఆపరేషన్ అరుణారెడ్డి, మహేంద్రగిరి వారాహి లాంటి సినిమాలు రిలీజ్ అవుతున్నాయి. అంతేకాకుండా హాలీవుడ్ సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ క్రిస్టోఫర్ నోలన్ లేటెస్ట్ మూవీ 'ద ఒడిస్సీ' థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.

ఇక ఓటీటీల విషయానికొస్తే ఈ వారంలో సమంత మా ఇంటి బంగారం స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చేస్తోంది. ఈ మూవీ కోసం ఆడియన్స్‌ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. అంతేకాకుండా వడ్డే నవీన్ మూవీ ట్రాన్స్‌ఫర్ త్రిమూర్తులు ఓటీటీలోకి రానుంది. వీటితో పాటు కన్నడ మూవీ ది డెవిల్ ఆసక్తిని పెంచుతోంది. దీంతో పాటు ఈ శుక్రవారం పలు హిందీ, బాలీవుడ్‌ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్‌లు సందడి చేయనున్నాయి. మరి ఏయే మూవీ ఎక్కడ స్ట్రీమింగ్ కానుందో మీరు కూడా ఓ లుక్కేయండి.


నెట్‌ఫ్లిక్స్

  •    ద మ్యాప్ ఆఫ్ లాంగింగ్ (స్పానిష్ సిరీస్) - జూలై 17

  •    ద ఈస్ట్ ప్యాలెస్ (కొరియన్ సిరీస్) - జూలై 17

  •    డిజైర్ (ఇంగ్లీష్ సినిమా) - జూలై 17

  •    23000 లైవ్స్ (జర్మన్ మూవీ) - జూలై 17

  •    హార్ట్ స్టాపప్ ఫరెవర్ (ఇంగ్లీష్ సినిమా) - జూలై 17

  •    25 ఇయర్క్ ఆఫ్‌ యూ(జపనీస్ సినిమా)- జూలై 17

  •    స్పూకీ ఇన్ లవ్ (కొరియన్ సిరీస్) - జూలై 18


అమెజాన్ ప్రైమ్..

  • ది బే (హాలీవుడ్ మూవీ)-  జూలై 17


జియో హాట్‌స్టార్..

  •    మా ఇంటి బంగారం (తెలుగు మూవీ) - జూలై 17

  •    టెస్ట్ సబ్జెక్ట్ వీ (హిందీ డాక్యుమెంటరీ) - జూలై 18

జీ5

  •    ట్రాన్స్‌ఫర్ త్రిమూర్తులు (తెలుగు సినిమా) - జూలై 17

  •    ది డెవిల్(కన్నడ సినిమా)- జూలై 17

లయన్స్ గేట్ ప్లే..

  • డెజర్ట్ వారియర్(హాలీవుడ్ మూవీ)- జూలై 17

  • టెక్సాస్ చైన్ సా(హాలీవుడ్ మూవీ)-  జూలై 17
     

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

వైట్ శారీలో హీరోయిన్ ప్రీతి ముకుందన్ అందాలు.. ఫోటోలు
photo 2

లండన్‌లో మా తమ్ముడి ఆట చూశా.. అది చాలు! (ఫొటోలు)
photo 3

‘చెన్నై లవ్‌స్టోరీ’ ప్రెస్‌మీట్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

'ఓ.! సుకుమారి' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్‌ మారథాన్‌కు ‘సిల్వర్‌ స్టాండర్డ్‌’ గుర్తింపు (ఫొటోలు)

Video

View all
Posani Krishna Murali Exclusive Interview 1
Video_icon

ఆపరేషన్ అరుణారెడ్డి పై పోసాని మురళీ Exclusive Interview
Ambati Rambabu Fire's On Chandrababu & AP Police At Mudragada Last Rites Incident 2
Video_icon

ప్రభుత్వ లాంఛనాలు తీసుకోకపోతే ముద్రగడ ఫ్యామిలీపై కేసు పెడతారా..
US President Trump Warns Iran 3
Video_icon

బ్రేకింగ్: ఇరాన్‌కు ట్రంప్ హెచ్చరిక.. పరిస్థితి ఉద్రిక్తం!
Ananthapuram Police Arrest Srikanth 4
Video_icon

సోషల్ మీడియా కార్యకర్త శ్రీకాంత్ ఎక్కడ..?
New Zealand Issues Tsunami Warning After 6.3-Magnitude Earthquake 5
Video_icon

న్యూజిలాండ్‌లో భూకంపం... సునామీ హెచ్చరిక జారీ
Advertisement
 