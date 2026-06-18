మరో వీకెండ్ వచ్చేసింది. 'పెద్ది' జోష్ తగ్గిపోయింది. అందుకు తగ్గట్లే సమంత 'మా ఇంటి బంగారం', వడ్డే నవీన్ 'ట్రాన్స్ఫర్ త్రిమూర్తులు', దీవానా లాంటి తెలుగు సినిమాలతో పాటు బాలన్, వంద దేవుళ్లు, కాక్టెయిల్ 2 లాంటి డబ్బింగ్, హిందీ చిత్రాలు కూడా థియేటర్లలోకి రాబోతున్నాయి. మరోవైపు ఓటీటీల్లో శుక్రవారం ఒక్కరోజే 16కి పైగా మూవీస్, వెబ్ సిరీస్లు స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయి.
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ఓటీటీల్లోకి వచ్చే సినిమాల విషయానికొస్తే.. ఇప్పటికే దృశ్యం 3 అందుబాటులోకి రాగా, అతిరథి, రేజర్, ధురంధర్ 2, ఎమ్4ఎమ్ చిత్రాలతో పాటు సేవ్ ద టైగర్స్ సీజన్ 3 ఉన్నంతలో ఆసక్తి కలిగిస్తున్నాయి. వీటితో పాటు ఏమైనా సడన్ సర్ప్రైజులు ఉండొచ్చు. ఇంతకీ ఏ ఓటీటీలో ఏ మూవీ స్ట్రీమింగ్ కానుందంటే?
ఈ శుక్రవారం ఓటీటీల్లోకి వచ్చే మూవీస్ (జూన్ 19)
హాట్స్టార్
సేవ్ ద టైగర్స్ 3 - తెలుగు డబ్బింగ్ సిరీస్
అతిరథి - తెలుగు డబ్బింగ్ మూవీ
తుక్రా కే మేరా ప్యార్ సీజన్ 2 - హిందీ సిరీస్
ఆహా
రేజర్ - తెలుగు సినిమా
థ్యాంక్యూ సుబ్బారావ్ - తెలుగు మూవీ (ఆల్రెడీ స్ట్రీమింగ్)
ధైర్యే సాహసే అమృత - తెలుగు చిత్రం (స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది)
అమెజాన్ ప్రైమ్
మనితన్ దైవమగళం - తమిళ మూవీ
గిన్నీ వెడ్స్ సన్నీ 2 - హిందీ చిత్రం
దృశ్యం 3 - తెలుగు డబ్బింగ్ సినిమా (ఆల్రెడీ స్ట్రీమింగ్)
నెట్ఫ్లిక్స్
ధురంధర్ 2 - తెలుగు డబ్బింగ్ సినిమా
వాయిస్ మెయిల్స్ ఫర్ ఇస్బెల్లే - ఇంగ్లీష్ మూవీ
హస్బెండ్స్ ఇన్ యాక్షన్ - కొరియన్ సినిమా
ఒయాసిస్ - ఇంగ్లీష్ సిరీస్
ఐ విల్ ఫైండ్ యూ - ఇంగ్లీష్ సిరీస్ (స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది)
సన్ నెక్స్ట్
ఆషాన్ - మలయాళ మూవీ
లయన్స్ గేట్ ప్లే
ఎమ్4ఎమ్ - తెలుగు సినిమా
ఆలియా బసు గాయబ్ హై - హిందీ మూవీ
మ్యాచ్ పాయింట్ - ఇంగ్లీష్ సినిమా
ఆపిల్ టీవీ ప్లస్
షుగర్ సీజన్ 2 - ఇంగ్లీష్ సిరీస్
మనోరమ మ్యాక్స్
గు - మలయాళ సినిమా
ఎమ్ఎక్స్ ప్లేయర్
అబ్ హోగా హిసాబ్ - హిందీ సిరీస్ (స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది)
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