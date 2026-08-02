టాలీవుడ్లో సూపర్ హిట్ జంటల్లో నాని, కీర్తి సురేశ్ ఒకరు. వీరిద్దరు జంటగా నటించిన నేను లోకల్, దసరా మూవీస్ బాక్సాఫీస్ వద్ద అదరగొట్టేశాయి. అయితే మరోసారి ఈ హిట్ కాంబోను తెరపై చూసే అవకాశం రానుందని తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం నాని హీరోగా వస్తోన్న ది ప్యారడైజ్లో కీర్తి సురేశ్ కనిపించనుందని సమాచారం. ఆమెను ఓ స్పెషల్ సాంగ్ కోసం తీసుకున్నారని టాలీవుడ్లో టాక్ వినిపిస్తోంది.
ఈ ప్రత్యేక పాట కోసం కీర్తి సురేశ్ ఓకే చెప్పారని.. అయితే కేవలం రెండు రోజుల కాల్షీట్లు మాత్రమే కేటాయించినట్లు టాక్ నడుస్తోంది. ఈ రెండు రోజుల షూటింగ్ కోసం ఆమె భారీగా రెమ్యునరేషన్ అందుకోనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఇది కాస్తా టాలీవుడ్లో హాట్టాపిక్గా మారింది. అయితే ఈ సాంగ్ను దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఒదెల చాలా గ్రాండ్గా ప్లాన్ చేస్తున్నారట. దీంతో ఈ సాంగ్పై అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.