 అందుకే బిగ్‌బాస్‌ ఇంటికి తాళం.. ఒకరోజు గ్యాప్‌తో మళ్లీ షురూ | Kannada Bigg Boss 12 Reopened After this Incident | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కన్నడ బిగ్‌బాస్‌ హౌస్‌కు తాళం.. ప్రధాన కారణమిదే!

Oct 10 2025 9:09 AM | Updated on Oct 10 2025 9:09 AM

Kannada Bigg Boss 12 Reopened After this Incident

కన్నడ బిగ్‌బాస్‌ సీజన్‌– 12 (Kannada Bigg Boss 12) ఊపిరి పీల్చుకుంది. గురువారం నుంచి పునఃప్రారంభమైంది. బిడది వద్ద ఓ స్టూడియోలో నిర్వహిస్తున్న బిగ్‌బాస్‌కు కాలుష్య నియంత్రణ మండలితో సహా వివిధ శాఖల అనుమతులు లేవంటూ బుధవారం నాడు జిల్లా కలెక్టరు, ఇతర అధికారులు ఆగమేఘాలపై షోను బంద్‌ చేసి హౌస్‌కు తాళం వేయడం తెలిసిందే. ఈ వ్యవహారం తీవ్ర దుమారం రేకెత్తించింది. డిప్యూటీ సీఎం డీకే శివకుమారే మూసివేయించారని కేంద్రమంత్రి హెచ్‌డీ కుమారస్వామి ఆరోపించారు. ఇది కక్ష సాధింపు చర్యగా అభిప్రాయపడ్డారు. అయితే చివరకు హౌస్‌ మళ్లీ తెరుచుకుంది. సర్కారు గ్రీన్‌ సిగ్నల్‌ ఇవ్వడంతో రిసార్టులో ఉంచిన పోటీదారులను గురువారం తెల్లవారుజామున బిగ్‌బాస్‌ స్టూడియోకు తరలించారు. హౌస్‌కు వెళ్లగానే కార్యక్రమం తిరిగి మొదలైంది.

డిప్యూటీ సీఎం చెప్పారు: కలెక్టరు
ఉప ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్‌ సూచనల మేరకే బిగ్‌బాస్‌కు అనుమతించినట్లు జిల్లా కలెక్టర్‌ యశవంత్‌ గురకర్‌ తెలిపారు. జిల్లా కలెక్టర్‌, సబ్‌ కలెక్టర్‌ ఇద్దరు కలిసి మూతపడిన గేటును తెరిచారు. ఆ తరువాత పోటీదారులు లోపలకు వెళ్లారు. దీంతో శివకుమార్‌కు యాంకర్‌, హీరో కిచ్చా సుదీప్‌ ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

బెస్కాం నోటీసులు
బిగ్‌బాస్‌ స్టూడియోలో అన్ని సమస్యలను 10 రోజుల్లోగా పరిష్కరించుకోవాలని, లేదంటే కరెంటు కట్‌ చేస్తామని బిడది బెస్కాం ఎఈఈ మోహిత నోటీసులిచ్చి వెళ్లారు. అనుమతులు లేనందువల్ల స్టూడియోకు ఎందుకు కరెంట్‌ను కట్‌ చేయాకూడదో చెప్పాలని నోటీసులో కోరారు. పర్యావరణ అనుమతులు లేవన్న కారణంతోనే.. బిగ్‌బాస్‌ ఇంటికి ఒకరోజు తాళం వేశారు. కాగా, బిగ్‌బాస్‌కు వ్యతిరేకంగా స్టూడియో ముందు కన్నడ సంఘాలు ధర్నా చేశాయి. ఇకపోతే కన్నడ బిగ్‌బాస్‌ 12వ సీజన్‌.. సెప్టెంబర్‌ 28న ప్రారంభమైంది.

చదవండి: సినిమాల విషయంలో చిన్న, పెద్ద అని తేడా చూడను: హీరోయిన్‌

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

మీ అభిమానం సల్లగుండా.. జగనన్న కోసం ఏం చేశారో చూడండి (చిత్రాలు)
photo 2

హీరో ప్రదీప్ రంగనాథన్ 'డ్యూడ్' సినిమా ట్రైలర్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

చిట్టితల్లులకు వైఎస్‌ జగన్‌ పరామర్శ (ఫొటోలు)
photo 4

ఇంద్రకీలాద్రి కొండపై హీరోయిన్ లయ పూజలు (ఫొటోలు)
photo 5

ఓల్డ్‌ ట్రెడిషన్‌ ఎప్పటికీ ఫాలో అవుతా.. శారీలో నటి పూర్ణ అందాలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Mahesh Babu And SS Rajamouli New Movie Title Reveal 1
Video_icon

SSMB 29 బిగ్ అప్డేట్.. మూవీ టైటిల్ ఇదే..!
Narsipatnam Public Talk YS Jagan Mohan Reddy Tour 2
Video_icon

బాబు పాలనపై నర్సీపట్నం పబ్లిక్ టాక్
India Defeated Against South Africa 3
Video_icon

వైజాగ్ లో భారత మహిళల అనూహ్య ఓటమి
Hidden Camera Found In Apollo University Girls Bathroom At Chittoor 4
Video_icon

అమ్మాయిల బాత్రూమ్ లో సీక్రెట్ కెమెరా..!
YS Jagan Narsipatnam Tour Grand Success 5
Video_icon

జై జగన్ నినాదాలతో సాగర తీరంలో జన సునామీ
Advertisement
 