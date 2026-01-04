బిగ్బాస్ చరిత్రలో తొలిసారి ఇద్దరు కంటెస్టెంట్స్ ఒకేసారి రెడ్ కార్డ్ జారీ చేశారు. దీంతో తక్షణమే వారు హౌస్ను విడిచి వెళ్లాల్సి వచ్చింది. తమిళ బిగ్బాస్-9లో జరిగిన ఈ ఘటన పెద్ద సంచలనంగా మారింది. హౌస్ట్ విజయ్ సేతుపతి వారిద్దరిపై విరుచుకుపడ్డారు. రెడ్ కార్డ్ ఇస్తున్నట్లు ప్రకటించగానే ఇతర కంటెస్టెంట్స్తో పాటు ప్రేక్షకులు కూడా సంబరాలు చేసుకున్నారు. బిగ్బాస్ చరిత్రలో ఇలాంటి ఘటన జరగడం ఇదే తొలిసారి కావడం విశేషం.
బిగ్బాస్ తమిళ్ ఇప్పటికే 90రోజులు పూర్తి చేసుకుంది. మరో వారంలో ఫైనల్ జరగనుంది. ఈ క్రమంలో టికెట్ టు ఫినాలే ఏపిసోడ్ జరిగింది. కార్ టాస్క్లో భాగంగా నటి సాండ్రాను బలవంతంగా బయటకు నెట్టినందుకు పార్వతి, కమ్రుదిన్లపై తీవ్ర విమర్శలు వచ్చాయి. వారిద్దరూ కలిసి సాండ్రాను కాలితో తన్నారు. దీంతో ఆమె కారు నుంచి దూరంగా పడిపోయింది. ఆ తర్వాత కూడా సాండ్రా కాలు కారు డోర్ మధ్య ఇరుక్కుపోయింది. అప్పుడు కూడా వారు కనికరం చూపలేదు. దీంతో ప్రేక్షకులు కూడా ఆశ్చర్యపోయారు. ఈ దాడి తర్వాత సాండ్ర చాలా డిప్రెషన్లోకి వెళ్లిపోయింది. తీవ్రమైన ఆందోళన తనలో కనిపించింది.
దీంతో ప్రేక్షకులు కూడా పార్వతి, కమ్రుదిన్ల తీరుపై విరుచుకుపడ్డారు. ఇక ఇతర హౌస్మెట్స్ అయితే, ఏకంగా వారి మొఖంపై ఉమ్మేసినంత పనిచేశారు. టైటిల్ రేసులో ఉన్న వినోథ్, దివ్యలు కలిసి వారిని కడిగిపారేశారు. అయితే, శనివారం జరిగిన ఎపిసోడ్లో హౌస్ట్ విజయ్ సేతుపతి వారికి రెడ్ కార్డ్ జారీ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. దీంతో ప్రేక్షకులు ఏకంగా సంబరాలు జరుపుకున్నారు. కోందరైతే ఏకంగా కేకులు కట్ చేశారు. బిగ్బాస్ షో చాలా భాషలలో టెలికాస్ట్ అవుతుంది. కానీ, ఇప్పటి వరకు మహిళా కంటెస్టెంట్ ఎవరూ కూడా రెడ్ కార్డ్ అందుకోలేదు. తొలిసారి పార్వతిపై బిగ్బాస్ జారీ చేశాడు.
ఈ క్రమంలో ఇతర కంటెస్టెంట్స్ ఎవరూ వారిద్దరికీ సెండాఫ్ ఇవ్వలేదు. హౌస్ట్ విజయ్ సేతుపతి కూడా వారిని స్టేజీపైకి పిలిచి కనీసం ఒక్కమాట కూడా మాట్లడలేదు. హౌస్ నుంచి డైరెక్ట్గా ఇంటికి పంపించేశారు. బిగ్బాస్ చరిత్రలో ఇంతటి అవమానకరమైన రీతిలో ఎవరూ కూడా ఎదుర్కోలేదు. గేమ్ కోసం ఒక స్త్రీని ఇలా బయటకు లాగి, కాళ్ళతో తన్నడం ఏంటి అంటూ నెటిజన్లు విరుచుకుపడుతున్నారు. బిగ్బాస్ ప్రేక్షకులు మాత్రం వారికి తగినశాస్తి జరిగిందంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
VIJAY SETHUPATHI GAVE RED CARD 🔥🔥
- see the audience reaction 😍😍😍
ONE OF THE BEST GOOSEBUMPS SCENE IN BB HISTORY#BiggBossTamil9 #VijaySethupathi pic.twitter.com/JRScBbZidh
