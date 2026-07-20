ఘట్టమనేని జయకృష్ణ హీరోగా వస్తోన్న లేటేస్ట్ మూవీ శ్రీనివాస మంగాపురం. ఈ చిత్రానికి అజయ్ భూపతి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమా.. జూలై 30న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.
ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రమోషన్లతో దూసుకెళ్తున్నారు మూవీ టీమ్. తాజాగా ఈ చిత్రంలోని ఓ క్రేజీ సాంగ్ రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. ఈ చిత్రంలోని రావే చెలియా అంటూ సాగే పాటను విడుదల చేశారు. ఈ మూవీలో రషా తడానీ హీరోయిన్గా కనిపించనుంది. ఈ పాటకు నాగ్ అర్జున్ రెడ్డి లిరిక్స్ అందించారు. ఈ సాంగ్ను కపిల్ కపిలన్ ఆలపించగా.. జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ కంపోజ్ చేశారు.