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నో మెయిల్‌...  నో మొబైల్‌...

Jul 25 2026 5:39 AM | Updated on Jul 25 2026 5:39 AM

Filmmaker Christopher Nolan still does not have a smartphone or email

హి... స్టోరీ  నోలన్‌

ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా సినీప్రియుల్ని ‘ది ఒడిస్సీ’ సినిమా ఫీవర్‌ చుట్టేసింది. దేశీయ చిత్రాల కన్నా మిన్నగా ఈ సినిమా సాధిస్తున్న కలెక్షన్లు సినీపండితుల అంచనాలను మించిపోతున్నాయి. సినిమాలో కుటుంబ భావోద్వేగాలకు పెద్దపీట వేసిన ఆ సినిమా దర్శకుడు క్రిస్టోఫర్‌ నోలన్‌ భారతీయ ప్రేక్షకులకు బాగా దగ్గరయ్యారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ టాప్‌ డైరెక్టర్‌ గురించిన కొన్ని ఆసక్తికర విశేషాలు...

క్రిస్టోఫర్‌ నోలన్‌ 1970 జూలై 30న ఇంగ్లాండ్‌లోని లండన్ లో జన్మించారు. ఏడేళ్ల వయసులో, తన తండ్రితో కలిసి తోటలో లఘు చిత్రాలు తీసేవారు. తన అద్భుతమైన, అత్యంత ఖరీదైన చిత్రాలకు క్రిస్టోఫర్‌ నోలన్‌ ప్రసిద్ధి చెందారు, కానీ 55 ఏళ్ల ఈ దర్శకుని వ్యక్తిగత జీవితం మాత్రం చాలా నిరాడంబరంగా ఉంటుంది. 

ఫ్యామిలీ బాండింగ్‌...
‘ది ఒడిస్సీ’ సినిమాలో భార్యాభర్త, తండ్రీ కొడుకు... వంటి కుటుంబ బంధాలను బలంగా చూపించిన క్రిస్టోఫర్‌ నిజ జీవితంలోనూ అంతే బలమైన సెంటిమెంట్స్‌ను అనుసరించడం కనిపిస్తుంది. ఆయన తన కాలేజీ స్వీట్‌హార్ట్‌ అయిన ఎమ్మా థామస్‌ను ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ జంట లండన్ లోని యూనివర్సిటీ కాలేజ్‌లో తొలిసారి కలుసుకున్నారు, కలిసి సింకాపీ ఇంక్‌ అనే నిర్మాణసంస్థకు సహ వ్యవస్థాపకులుగా పనిచేశారు.

 ఆయన దర్శకత్వం వహించిన ప్రతి ఫీచర్‌ ఫిల్మ్‌కు ఎమ్మా థామస్‌ నిర్మాత. నోలన్‌ సోదరుడు జోనాథన్‌ సహ–రచయితగా పనిచేస్తుంటాడు. మెమెంటోకు స్ఫూర్తినిచ్చిన లఘు కథతోపాటు, ది ప్రెస్టీజ్, ది డార్క్‌నైట్, ది డార్క్‌నైట్‌ రైజెస్, ఇంటర్‌స్టెల్లార్‌ చిత్రాలకు సహ–రచయితగా పనిచేశాడు. అతని నలుగురు పిల్లలు ‘ది ఒడిస్సీ’ నిర్మాణ సమయంలో వివిధ ప్రాక్టికల్‌ క్రూ విభాగాలలో తెర వెనుక పనిచేశారు. ఆయన కుమార్తె ఫ్లోరా ఇంటర్‌స్టెల్లార్, ఓపెన్  హైమర్‌ చిత్రాల్లో కనిపిస్తుంది. ఆయన కుమారుల్లో ఆలివర్‌ ది ప్రెస్టీజ్‌ చిత్రంలో, అలాగే రోరీ ది డార్క్‌ నైట్‌ రైజెస్‌లో, మాగ్నస్‌: ఇన్సెప్షన్  చిత్రంలో నటించారు. 

నో మొబైల్‌...
టెక్నికల్‌గా అత్యున్నత సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించే దర్శకుల్లో ముందు వరుసలో ఉండే క్రిస్టొఫర్‌ నోలన్‌ నిజజీవితంలో కనీసం వ్యక్తిగతం గా ఈ మెయిల్‌ వాడకానికి కూడా ఇష్టపడరు. అంతేకాదు, స్మార్ట్‌ఫోన్  కూడా వినియోగించరంటే విశేషమే. ఇలా వ్యక్తిగతంగా డిజిటల్‌ వినియోగాలకు దూరంగా ఉండే ఆయన దినచర్య, పని అలవాట్లు ఒక విలక్షణమైన, పాతకాలపు జీవనశైలిని ప్రతిబింబిస్తాయి. ఆయన తన స్క్రీన్ ప్లేలను ఫొటోకాపీ చేయకుండా ఉండేందుకు, ఒక నల్లనోట్‌బుక్‌లో పెన్నుతో రాసుకుంటారు. అంతేకాదు, తన ప్రధాన నటీనటులకు స్క్రిప్ట్‌లను స్వయంగా చేతితో అందించడానికి ఇష్టపడతారు. అలాగే ఆయన ఎక్కడికి వెళ్లినా ఒక ఫ్లాస్క్‌నిండా టీ కూడా ఉంటుంది. సింపుల్‌గా నోలన్‌ పక్కా ఫ్యామిలీ మ్యాన్‌!

– సత్యబాబు, సాక్షి, హైదరాబాద్‌


 

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