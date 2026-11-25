సినిమా రంగంలో కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) వినియోగం రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. ఇప్పటికే చిత్రీకరణ, గ్రాఫిక్స్, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వంటి విభాగాల్లో ఏఐ సాంకేతికతను ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఏకంగా నటీనటుల స్థానంలోనూ ఏఐ ప్రవేశిస్తోంది. తొలిసారిగా ఏఐతో రూపొందించిన ఓ నటుడిని ప్రధాన పాత్రలో పరిచయం చేస్తూ వెబ్సిరీస్ను తెరకెక్కిస్తున్నారు.
ఏకలవ్యుడి పాత్ర ఆధారంగా..
ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ లయన్స్గేట్ ప్లే (Lionsgate Play) ఈ వినూత్న ప్రయత్నానికి శ్రీకారం చుట్టింది. మహాభారతంలోని ఏకలవ్యుడి పాత్ర ఆధారంగా ‘ఏకలవ్య’ పేరుతో ఓ వెబ్సిరీస్ను రూపొందిస్తోంది. ఇందులో ప్రధాన పాత్రధారిని పూర్తిగా ఏఐ సాంకేతికతతోనే తీర్చిదిద్దారు. ఈ ఏఐ నటుడికి ‘యుగ్ ఆర్.ఏఐ’ (YUG R.Ai) అని పేరు పెట్టారు.
తాజాగా ఈ పాత్రను ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేస్తూ చిత్రబృందం ఓ వీడియోను విడుదల చేసింది. విభు పురి ఈ వెబ్సిరీస్కు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. వచ్చే ఏడాది హిందీ, తెలుగు, తమిళ భాషల్లో ఈ సిరీస్ స్ట్రీమింగ్కు రానుంది.
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