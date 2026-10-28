 దొంగ నా కొడుకు మూవీ.. ఫస్ట్ సింగిల్ వచ్చేసింది | Donga Naa Koduku Movie First Single Oh My God Out Now | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Donga Naa Koduku Movie: దొంగ నా కొడుకు మూవీ.. ఫస్ట్ సింగిల్ రిలీజ్

Oct 28 2026 5:07 PM | Updated on Oct 28 2026 5:12 PM

Donga Naa Koduku Movie First Single Oh My God Out Now

‘లిటిల్‌ హార్ట్స్‌’ సినిమాతో హీరోగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న మౌళి.. ఇప్పుడు ‘దొంగ నా కొడుకు’ అనే కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్‌తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నారు. ఈ మూవీలో సుస్మిత శెట్టి హీరోయిన్‌గా కనిపించనుంది. ఈ చిత్రాన్ని శ్రీను కంబాల డైరెక్షన్‌లో మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ బ్యానర్‌లో నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన టీజర్‌ రిలీజ్ చేయగా ఆడియన్స్‌ను ఆకట్టుకుంది.

తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి ఫస్ట్ సింగిల్ విడుదల చేశారు మేకర్స్. ఓ మై గాడ్ అంటూ సాగే పాటను రిలీజ్ చేశారు. ఈ పాటకు భాస్కరభట్ల లిరిక్స్ అందించగా.. రామ్ మిరియాల ఆలపించారు. ఈ సాంగ్‌ను సింజిత్ ఎర్రమిల్లి కంపోజ్ చేశారు. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తయిన ఈ సినిమా నవంబర్‌ 13న థియేటర్లలోకి రానుంది. 
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అర్నబ్ తుపాను విధ్వంసం.. కోనసీమ జిల్లా అతలాకుతలం (ఫోటోలు)
photo 2

‘KilleR’ సినిమా 1 కోటి రూపాయల కాంటెస్ట్ ప్రెస్‌మీట్ (ఫోటోలు)
photo 3

‘దొంగ నా కొడుకు’ మూవీ సాంగ్ లాంచ్ (ఫోటోలు)
photo 4

స్టాక్‌ మార్కెట్‌లోకి జియో.. అంబానీ కుటుంబంలో వెల్లివిరిసిన ఆనందాలు (ఫోటోలు)
photo 5

ప్రీ-రిలీజ్ వేడుకలో మెరిసిన హీరోయిన్ నివేదా పేతురాజ్ (ఫోటోలు)

Video

View all
46 Died, 200 Injured In Two High Speed Trains Accident In Spain 1
Video_icon

ఒకే ట్రాక్ పై రెండు హైస్పీడ్ రైళ్లు ఢీ... స్పాట్ లో 46 మంది..
SEC Rescheduled To MPTC and ZPTC Elections ‪ 2
Video_icon

మారిన MPTC, ZPTC ఎన్నికల పోలింగ్ డేట్
Arnab Effect Ship Bound for Singapore Washes Ashore at Antarvedi 3
Video_icon

అర్నబ్ ఎఫెక్ట్..అంతర్వేదికి కొట్టుకొచ్చిన సింగపూర్ వెళ్లాల్సిన షిప్
YSRCP Worker’s Car Set on Fire in Pulivendula 4
Video_icon

పులివెందులలో YSRCP కార్యకర్త కారుకు నిప్పు పెట్టిన దుండగులు?
Good News For Credit Card Users 5
Video_icon

క్రెడిట్ కార్డు వాడేవారికి.. గుడ్ న్యూస్ RBI మార్గదర్శకాలు
Advertisement
 