 పడమట వీధి జానకి | Ritika Nayak Introduced as Padamati Veedhi Janaki in Power Peta | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పడమట వీధి జానకి

Oct 28 2026 3:19 AM | Updated on Oct 28 2026 3:19 AM

Ritika Nayak Introduced as Padamati Veedhi Janaki in Power Peta

‘పవర్‌ పేట’లో పడమట వీధి జానకిగా మారిపోయారు రితికా నాయక్‌. సందీప్‌ కిషన్‌ హీరోగా కృష్ణ చైతన్య దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న సినిమా ‘పవర్‌ పేట’. ఈ చిత్రంలో రితికా నాయక్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్నారు. 70 ఎంఎం ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ పతాకంపై విజయ్‌ చిల్లా, శశి దేవిరెడ్డి ఈ సినిమా నిర్మిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా చిత్రీకరణ జరుగుతోంది. ఇప్పటికే 60 శాతం చిత్రీకరణ పూర్తయింది.

 మంగళవారం రితికా నాయక్‌ బర్త్‌ డే సందర్భంగా ‘పవర్‌ పేట’లోని పడమట వీధి జానకి అనే పాత్రలో ఆమె నటిస్తున్నట్లు వెల్ల డించి, ఈ పాత్ర తాలూకు గ్లింప్స్‌ను రిలీజ్‌ చేశారు మేకర్స్‌. ఈ వీడియోలో డిఫరెంట్‌ గెటప్స్‌లో కనిపించారు రితిక. ‘‘ప్రేమ, గౌరవం, రాజకీయం వంటి అంశాల కలయికతో ఈ సినిమా కథ ఉంటుంది’’ అని చిత్రయూనిట్‌ పేర్కొంది. ఈ చిత్రానికి సంగీతం: మణిశర్మ.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఆదర్శ కుటుంబం ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌.. స్పెషల్ ‍‍అట్రాక్షన్‌గా శ్రీనిధి శెట్టి(ఫోటోలు)
photo 2

హీరోయిన్ రితికా నాయక్ బర్త్‌ డే స్పెషల్‌.. (ఫోటోలు)
photo 3

పులివెందులలో వైఎస్‌ జగన్‌ ప్రజాదర్బార్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

‘అర్నాబ్‌’ కల్లోలం.. (ఫొటోలు)
photo 5

13.2 ఓవర్లలోనే లక్ష్యాన్ని ఊదిపడేసిన భారత్‌.. సిరీస్‌ కైవసం (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Malladi Vishnu Corporation Election Campaign aT Vijayawada 1
Video_icon

విజయవాడ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల ప్రచారంలో YSRCP దూకుడు
Red Alert To This Districts Cyclone Arnab Effect 2
Video_icon

Cyclone Arnab Effect : ఇవాళ 6 జిల్లాలు,రేపు 11 జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్
Supreme Court About Issues In AP Local Body Elections 3
Video_icon

ఏపీ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై సుప్రీంకోర్టు సంచలన నిర్ణయం
Cyclone Arnab Effect Suryalanka Beach Closed 4
Video_icon

తుఫాన్ ఎఫెక్ట్ సూర్యలంక బీచ్ క్లోజ్
DGCA Cancels Flights Services To Bhogapuram Airport 5
Video_icon

వైజాగ్ వెళ్లే వాళ్లు జాగ్రత్త..! భోగాపురంకు విమాన సర్వీసులు రద్దు
Advertisement
 