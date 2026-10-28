 భారత్‌లో ఒకరోజు ముందే ‘అవెంజర్స్: డూమ్స్‌డే’ | Avengers: Doomsday Releasing On 17th December In India | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

భారత్‌లో ఒకరోజు ముందే ‘అవెంజర్స్: డూమ్స్‌డే’

Oct 28 2026 3:09 PM | Updated on Oct 28 2026 3:22 PM

Avengers: Doomsday Releasing On 17th December In India

హాలీవుడ్ ప్రేక్షకులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ‘అవెంజర్స్: డూమ్స్‌డే’ ఇండియన్‌ థియేటర్లలో ఒకరోజు ముందుగానే సందడి చేయనుంది. ఈ ఏడాది డిసెంబర్ 17న ఈ చిత్రం భారత్‌లో విడుదల కానుంది. అమెరికాలో డిసెంబర్ 18న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఇంగ్లీష్‌తో పాటు హిందీ, తమిళం, తెలుగు భాషల్లోనూ ఈ సినిమా విడుదల కానుంది.

సినిమా విడుదలకు మరో 50 రోజులు మాత్రమే ఉండటంతో అభిమానుల్లో ఆసక్తి మరింత పెరిగింది. ఈ సందర్భంగా హాలీవుడ్ ప్రముఖ నటులు రాబర్ట్ డౌనీ జూనియర్, క్రిస్ ఎవాన్స్ భారతీయ అభిమానులకు దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ప్రత్యేక వీడియో సందేశాన్ని విడుదల చేశారు. 

(చదవండి: శ్రీనిధి శెట్టి పాదాలకు నమస్కరించిన త్రివిక్రమ్‌.. అసలేం జరిగింది?)

ఆంథోనీ రుస్సో, జో రుస్సో దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో క్రిస్ హేమ్స్‌వర్త్, పెడ్రో పాస్కల్, పాల్ రూడ్ తదితర ప్రముఖ నటులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ప్రత్యేక ప్రీమియం ఫార్మాట్లతో పాటు మార్వెల్ స్టూడియోస్ ఇన్ఫినిటీ విజన్ ఫార్మాట్‌లోనూ ఈ చిత్రం ప్రదర్శితం కానుంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అర్నబ్ తుపాను విధ్వంసం.. కోనసీమ జిల్లా అతలాకుతలం (ఫోటోలు)
photo 2

‘KilleR’ సినిమా 1 కోటి రూపాయల కాంటెస్ట్ ప్రెస్‌మీట్ (ఫోటోలు)
photo 3

‘దొంగ నా కొడుకు’ మూవీ సాంగ్ లాంచ్ (ఫోటోలు)
photo 4

స్టాక్‌ మార్కెట్‌లోకి జియో.. అంబానీ కుటుంబంలో వెల్లివిరిసిన ఆనందాలు (ఫోటోలు)
photo 5

ప్రీ-రిలీజ్ వేడుకలో మెరిసిన హీరోయిన్ నివేదా పేతురాజ్ (ఫోటోలు)

Video

View all
AP Local Body Elections Latest News 1
Video_icon

CCTV పెట్టాల్సిందే.. ఎన్నికలపై సుప్రీం కోర్టు కీలక ఆదేశాలు
Minister Satya Prasad Warns Contract Employees 2
Video_icon

మాకు ఓటు వేయకపోతే..మీ ఉద్యోగాలు ఉండవ్... సత్య ప్రసాద్ వార్నింగ్
Viral Videos In Social Media Cyclone Arnab 3
Video_icon

అర్నబ్ తుఫాన్ బీభత్సం... గాలికి కొట్టుకుపోయిన షాపులు, ఇళ్లులు
Today Gold and Silver Rates 4
Video_icon

భారీగా పెరిగిన బంగారం ధరలు.. ఈ రోజు రేట్లు ఇవే..!
Uppada Fishermen About Cyclone Arnab 5
Video_icon

మా ఇల్లులు అన్ని కొట్టుకుపోయాయి.. కన్నీరు పెట్టుకున్న మత్స్యకారులు
Advertisement
 