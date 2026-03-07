 మరింత వైలెంట్‌గా 'ధురంధర్‌ 2' ట్రైలర్‌ | Dhurandhar 2 The Revenge Movie The Revenge Official Trailer Released, Ranveer Singh Returns With Action Sequel | Sakshi
Dhurandhar 2: మరింత వైలెంట్‌గా 'ధురంధర్‌ 2' ట్రైలర్‌

Mar 7 2026 11:18 AM | Updated on Mar 7 2026 11:33 AM

‘ధురంధర్‌ 2’ మూవీ ట్రైలర్‌ వచ్చేసింది. బాలీవుడ్‌ నటుడు రణ్‌వీర్‌ సింగ్‌ హీరోగా దర్శకుడు ఆదిత్యధర్‌ తెరకెక్కించిన  ‘ధురంధర్‌’కు సీక్వెల్‌గా ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. గతేడాది విడుదలైన ఈ మూవీ సంచలన విజయం సాధించింది.  దీంతో సీక్వెల్‌గా తెరకెక్కిన ‘ధురంధర్‌: ది రివెంజ్‌’పై  ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి.  ఈ మూవీ మార్చి 19న   రిలీజ్‌ కానుంది.  హిందీతోపాటు తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడలోనూ విడుదల కానుంది.
 

