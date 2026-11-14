టీమిండియా క్రికెటర్ చాహల్.. ధనశ్రీ వర్మ అనే ఇన్ఫ్లూయెన్సర్ని పెళ్లి చేసుకుని గతేడాది విడాకులు కూడా ఇచ్చేశాడు. ప్రస్తుతం కెరీర్ పరంగా ఎవరిపనిలో వాళ్లు బిజీగా ఉన్నారు. అయితే ధనశ్రీ.. తెలుగులో హీరోయిన్గా ఓ సినిమా చేసింది. చాన్నాళ్ల క్రితమే షూటింగ్ పూర్తవగా ఎట్టకేలకు విడుదలకు సిద్ధమైంది.
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డ్యాన్స్ కొరియోగ్రాఫర్గా గుర్తింపు యశ్వంత్ అలియాస్ యష్ మాస్టర్ హీరోగా దిల్ రాజు నిర్మాణంలో దాదాపు నాలుగేళ్ల క్రితం ఓ సినిమా ప్రారంభమైంది. దీనికి తొలుత 'ఆకాశం దాటి వస్తావా' అని టైటిల్ ఫిక్స్ చేశారు. గ్లింప్స్ వీడియో కూడా వదిలారు. తర్వాత ఏమైందో ఏమో గానీ ఈ ప్రాజెక్ట్ పక్కనబెట్టేశారు. ఇందులోనే ఓ హీరోయిన్గా చాహల్ మాజీ భార్య ధనశ్రీ చేస్తున్నట్లు గతేడాది వార్తలొచ్చాయి.
ఇప్పుడు ఈ సినిమా పేరుని మార్చేశారు. 'హే కన్నమ్మ' అనే టైటిల్తో త్వరలోనే థియేటర్లలో రిలీజ్ చేస్తున్నట్లు యశ్వంత్ తన ఇన్ స్టాలో కొత్త పోస్టర్ రిలీజ్ చేశాడు. శశికుమార్ ఈ చిత్రానికి దర్శకుడు.
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