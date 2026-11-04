కిషోర్ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్పై నిర్మాత ఎన్.ఎన్. కిషోర్ నిర్మిస్తున్న తొలి చిత్రం ఘనంగా ప్రారంభమైంది. బుధవారం ఉదయం హైదరాబాద్లోని రామానాయుడు స్టూడియోలో సినీ ప్రముఖులు, అతిథుల సమక్షంలో పూజా కార్యక్రమాలు వైభవంగా నిర్వహించారు. వి.వి.వినాయక్, హీరో ఆది సాయికుమార్ ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేశారు.
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దర్శకులు రవికుమార్ చౌదరి, ఘటికాచలం దగ్గర రచయిత, అసోసియేట్గా పనిచేసిన దివాకర్ యడ్ల ఈ చిత్రంతో దర్శకుడిగా పరిచయమవుతున్నారు. ‘డెలులు’ చిత్రంతో త్వరలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్న విజయ్ రాజ్ కుమార్ హీరోగా నటిస్తుండగా.. కన్నడ చిత్రం ‘కేజీయఫ్’లో యశ్ తల్లిగా నటించి మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న అర్చనా జోయస్ హీరోయిన్గా నటిస్తున్నారు. ‘అర్జున్ రెడ్డి’, ‘అమీతుమీ’ ఫేమ్ అతిథి మ్యూకల్ కీలక పాత్రలో కనిపించనుంది.
ఈ ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా దర్శకుడు దివాకర్ మాట్లాడుతూ.. ఈ సినిమా చూసిన ప్రతి ప్రేక్షకుడు తన జీవితంలోని మధుర క్షణాలను ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకుంటారు. హైదరాబాద్, కేరళలో షూటింగ్ ప్లాన్ చేశాం. ఈ సినిమాకు కథే అసలైన హీరో. నాపై నమ్మకంతో అవకాశం ఇచ్చిన నిర్మాత ఎన్.ఎన్. కిషోర్ గారికి, నటీనటులకు, సాంకేతిక నిపుణులకు కృతజ్ఞతలు అని అన్నాడు.
హీరోయిన్ అర్చనా జోయస్ మాట్లాడుతూ..‘‘కన్నడలో ఇప్పటికే పలు సినిమాల్లో నటించాను. ‘కేజీయఫ్’ చిత్రంలో యశ్ తల్లిగా నటించడం ద్వారా నాకు మంచి గుర్తింపు వచ్చింది. తెలుగు ప్రేక్షకులు కూడా నన్ను ఎంతో ఆదరించారు. ఇప్పుడు ఈ చిత్రంతో స్ట్రెయిట్ తెలుగు సినిమాలో హీరోయిన్గా నటించడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. మంచి టీమ్తో కలిసి పనిచేయడం ఆనందంగా ఉంది” అని తెలిపింది.
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