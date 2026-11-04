 'రామాయణ' ఫస్ట్ రివ్యూ ఇచ్చిన నిర్మాత | Ramayana Movie First Review By Producer Dil Raju | Sakshi
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Ramayana Movie: 'రామాయణ' తొలి రివ్యూ.. నిర్మాత పోస్ట్ వైరల్

Nov 4 2026 7:06 PM | Updated on Nov 4 2026 7:06 PM

Ramayana Movie First Review By Producer Dil Raju

మరికొన్ని గంటల్లో 'రామాయణ' సినిమా థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది. గురువారం(నవంబర్ 05) నుంచి ప్రపంచవ్యాప్తంగా షోలు పడనున్నాయి. అయితే ఈ చిత్రాన్ని తెలుగు రాష్ట్రాల్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్న నిర్మాత దిల్ రాజు.. మూవీ చూసి తొలి రివ్యూ ఇచ్చేశారు. ఈ మేరకు ఈయన నిర్మాణ సంస్థ పోస్ట్ పెట్టింది.

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'రామాయణ ఇతిహాసాన్ని సినిమాగా మన తెలుగు ప్రేక్షకులకు అందించే భాగ్యం మాకు కలగడం ఓ ఆశీర్వాదంగా భావిస్తున్నాం. శ్రీరాముడిగా రణ్‌బీర్ కపూర్, సీతాదేవిగా సాయిపల్లవి అద్భుతంగా నటించారు. రావణుడిగా యష్ అబ్బురపరిచారు. అద్భుతమైన విజువల్స్, ఏఆర్ రెహమాన్, హాన్స్ జిమ్మర్ అందించిన సంగీతం, మనసకు హత్తుకునే కథనం.. ప్రేక్షకులకు మరపురాని అనుభూతిని అందించబోతున్నాయి. మనదైన చిరస్మరణీయమైన పురాణ కావ్యాన్ని ఇంతటి స్థాయిలో తెరకెక్కించిన నమిత్ జీ, నితీష్ జీకి మా హృదయపూర్వక అభినందనలు' అని దిల్ రాజు చెప్పుకొచ్చారు.

రణ్‌బీర్ కపూర్, సాయిపల్లవి, యష్ ప్రధాన పాత్రలు చేశారు. నితీశ్ తివారీ దర్శకుడు. నమిత మల్హోత్రా రూ.4000 కోట్లు పెట్టి నిర్మించానని చెప్పుకొన్నారు. ఇవన్నీ పక్కనబెడితే ప్రస్తుతానికి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ చిత్రంపై అంచనాలు పెద్దగా లేవు. కంటెంట్ పరంగా మెప్పిస్తే మాత్రం ఈ దీపావళికి ప్రేక్షకులకు ఇది నచ్చేయొచ్చు.

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