 ‘రామాయణ’పై యశ్‌ కొడుకు రివ్యూ | Actor Yash Son Gets Emotional After Watching Ramayana, Questions Father Over Killing A Bird Scene, Read Full Story For More Details | Sakshi
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Ramayana Movie: ‘అలా చంపడం నచ్చలేదు’

Nov 1 2026 5:59 PM | Updated on Nov 1 2026 6:18 PM

Yash Son Cried After Watching Ramayana

నటుడు యశ్‌ కెరీర్‌లో తొలిసారి పౌరాణిక చిత్రం ‘రామాయణ’. ఇందులో రావణుడిగా కనిపించబోతున్నారు. నితేశ్‌ తివారీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో రణ్‌బీర్‌ కపూర్‌ రాముడిగా, సాయిపల్లవి సీతగా నటించారు.  ఈ నెల 5న విడుదల కానుంది.

 ఈ సినిమా ఇటీవల లాస్‌ ఏంజెలెస్‌లో ప్రీమియర్‌ ప్రదర్శన జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి యశ్‌ తన భార్య రాధికా పండిట్‌, పిల్లలు యథర్వ్‌, ఆర్యతో కలిసి హాజరయ్యారు. థియేటర్‌లో తన తండ్రి నటించిన తొలి సినిమాను చూసిన యథర్వ్‌.. బయటకు వచ్చాక కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడట. అంతేకాదు.. తండ్రిపై ఓ విషయంలో ఫిర్యాదు కూడా చేశాడట. ఈ విషయాన్ని నటి సాయిపల్లవి ఓ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు.

పక్షిని చంపడం నచ్చలేదట!
సినిమా చూసి బయటకు వచ్చిన తర్వాత యశ్‌ కుమారుడు యథర్వ్‌ ఏడ్చాడని సాయిపల్లవి తెలిపారు. సినిమాలో రావణుడిగా నటించిన తన తండ్రి ఓ పక్షిని చంపే సన్నివేశం చూసి అతడు బాధపడ్డాడట. ‘నువ్వు పక్షిని చంపడం నాకు నచ్చలేదు. సినిమాలో అయినా అలా చేయకూడదు. నువ్వు అలా చేసి ఉండాల్సింది కాదు’ అని యథర్వ్‌ తన తండ్రితో అన్నాడట. తన తండ్రి నటిస్తున్నాడని తెలిసినా.. సినిమాలో పక్షిని చంపడం సరైనది కాదని అతడు భావించాడని సాయిపల్లవి చెప్పుకొచ్చారు.

కొడుకుకు యశ్‌ ఏం చెప్పారంటే?
గతంలోనూ యశ్‌ తన కుమారుడి స్పందన గురించి ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడారు. రామాయణ కథ తెలిసిన తర్వాత యథర్వ్‌ తనను చెడ్డవాడిగా భావించాడని తెలిపారు. ‘నువ్వే చెడ్డవాడివి.. అలా ఎలా చేయగలవు?’ అని ప్రశ్నించాడట. దీంతో యశ్‌ తన కుమారుడికి రామాయణంలోని నీతి గురించి వివరించారట. ఈ కథలో ప్రతి ఒక్కరూ ఆదర్శంగా తీసుకోవాల్సింది శ్రీరాముడినేనని చెప్పారట. రావణుడు ఎంత గొప్పవాడిగా, శక్తిమంతుడిగా కనిపించినా.. జీవితంలో నిజమైన విజయం ధర్మబద్ధంగా నడుచుకోవడంలోనే ఉంటుందని వివరించినట్లు యశ్‌ వెల్లడించారు. 

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