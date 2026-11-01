కథ వినగానే చిన్నప్పటి జ్ఞాపకాలు గుర్తొచ్చాయి: ధీరజ్‌ మొగిలినేని

‘‘సమ్మర్ హాలిడేస్’ అనే చిన్నపిల్లల కథను చెబితే, మళ్లీ పిల్లల సినిమాలను ఇండస్ట్రీలో నిర్మిస్తారని, ఆ చిత్రాలకు మా సినిమా స్ఫూర్తిగా నిలుస్తుందని నమ్ముతున్నాం’’ అని డిస్ట్రిబ్యూటర్, నిర్మాత ధీరజ్ మొగిలినేని అన్నారు. మాస్టర్ రోహన్, మాస్టర్ అరుణ్, బేబి ఖుషి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన సినిమా ‘సమ్మర్ హాలిడేస్’. శ్రీకర్ దర్శకత్వంలో ధీరజ్ మొగిలినేని నిర్మించిన ఈ చిత్రం నవంబరు 6న విడుదల కానుంది.
శనివారం విలేకరుల సమావేశంలో ధీరజ్ మొగిలినేని మాట్లాడుతూ– ‘‘ఈ సినిమా కథ విన్నప్పుడు నా చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలు గుర్తుకు వచ్చాయి. ఈ సినిమాలో అమ్మమ్మ పాత్రలో జయసుధగారు చెప్పే డైలాగ్స్ మా అమ్మమ్మ చెప్పినట్లు, వాసుకిగారు చెప్పే మాటలు మా అమ్మ చెప్పినట్లు నాకు అనిపించాయి. ఈ కథలో చిన్నపిల్లల పాత్రలను టీనేజ్లోకి మార్చి, లవ్స్టోరీ పెట్టి కమర్షియల్గా మార్చవచ్చు. కానీ బాల్యంలో ఉండే ఆ అమాయకత్వం ΄ోతుంది. ఆ పాత్రల్లోని ఆ సున్నితత్వమే ఈ కథలో కీలకం.
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అరుణ్, రోహన్ పాత్రల మధ్య ఉన్న అనుబంధం, తండ్రీకొడుకుల భావోద్వేగాల సన్నివేశాలు హత్తుకునేలా ఉంటాయి. ఈ చిత్రానికి నిర్మాతగా నేను అవార్డులు ఆశించడం లేదు. ప్రేక్షకులు థియేటర్స్కు వచ్చి, మా సినిమాను చూసి, సక్సెస్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. దర్శకుడు శ్రీకర్ నిజాయతీగా తీశాడు. ప్రస్తుతం థియేటర్స్ రెవెన్యూ తగ్గిపోయింది. ఓటీటీలు కూడా పెద్ద సినిమాలనే తీసుకుంటున్నాయి. అందుకే కొత్త నిర్మాతలు చేసే చిన్న చిత్రాలకు, ప్రత్యేక చిత్రాలకు (చిల్డ్రన్ ఫిల్మ్స్ వంటివి), స్థానికంగా రూపొందించే చిత్రాలకు ప్రభుత్వం నుంచి సపోర్ట్గా ఏదైనా రాయితీ లభిస్తే బాగుంటుంది’’ అని చెప్పారు.