 విలన్‌గా స్టార్ హీరో.. టీజర్ రిలీజ్ | Haiwaan Teaser Out: Akshay Kumar and Saif Ali Khan Team Up for Priyadarshan's Thriller | Sakshi
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Haiwaan Official Teaser: విలన్‌గా స్టార్ హీరో.. టీజర్ వచ్చేసింది

Aug 12 2026 3:34 PM | Updated on Aug 12 2026 3:42 PM

Akshay Kumar and Saif Ali Khan

బాలీవుడ్‌ స్టార్ హీరో విలన్‌గా నటిస్తోన్న లేటేస్ట్ ముూవీ హైవాన్. ఈ చిత్రానికి ప్రియదర్శన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ మూవీలో సైఫ్ అలీ ఖాన్ కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తయిన ఈ సినిమా వచ్చేనెలలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

ఈ నేపథ్యంలో హైవాన్ టీజర్ రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. ఈ చిత్రంలో బోమన్ ఇరానీ, సయామీ ఖేర్, రాజ్‌పాల్ యాదవ్ ప్రధాన పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ మూవీని కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌లో వెంకట్‌ కె నారాయణ, శైలజ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి ప్రీతమ్ సంగీతమందిస్తున్నారు. ఈ మూవీ సెప్టెంబర్ 11న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.

 

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