 అమెరికా-ఇరాన్ అత్యవసర భేటీ | US Iran Switzerland Summit Begins to Defuse Mideast Crisis | Sakshi
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అమెరికా-ఇరాన్ అత్యవసర భేటీ

Jun 21 2026 11:28 AM | Updated on Jun 21 2026 11:40 AM

US Iran Switzerland Summit Begins to Defuse Mideast Crisis

బెర్న్‌: పశ్చిమ ఆసియాలో నెలల తరబడి కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలకు ముగింపు పలికే లక్ష్యంతో అమెరికా, ఇరాన్ దేశాల మధ్య స్విట్జర్లాండ్‌లోని బర్గెన్‌స్టాక్ రిసార్ట్‌లో కీలక చర్చలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఇటీవల కుదిరిన చారిత్రాత్మక ‘ఇస్లామాబాద్ అవగాహన ఒప్పందం’ ఆధారంగా ఈ ఉన్నత స్థాయి దౌత్య సమావేశం జరుగుతోంది. కతార్, పాకిస్తాన్ దేశాలు మధ్యవర్తులుగా వ్యవహరిస్తుండగా, స్విస్ దౌత్యవేత్తలు ఈ వేదిక సిద్ధం చేశారు. రాబోయే 60 రోజుల్లో సమగ్ర అణు ఒప్పందాన్ని ఖరారు చేయడం, ప్రాంతీయ శాంతిని నెలకొల్పడమే లక్ష్యంగా ఇరు దేశాల ప్రతినిధులు ఈ చర్చల్లో పాలుపంచుకుంటున్నారు.

లెబనాన్ సంక్షోభంపై అత్యవసర సమావేశం
ఈ చర్చల మొదటి రోజే ఇజ్రాయెల్-హిజ్బుల్లా ఘర్షణలపై ఒక అత్యవసర సెషన్‌ను కేటాయించారు. ఆశ్చర్యకరమైన విషయమేమిటంటే, ఈ చర్చల్లో ఇజ్రాయెల్ గానీ, హిజ్బుల్లా గానీ లేదా లెబనాన్ ప్రభుత్వం గానీ భాగస్వాములు కానప్పటికీ, అమెరికా తన వ్యూహాన్ని మార్చి ఈ అంశాన్ని ఎజెండాలోకి తెచ్చింది. దక్షిణ లెబనాన్‌లో కొనసాగుతున్న హింసను అరికట్టేందుకు ఇరుపక్షాల చర్చల ప్రతినిధులు అంగీకరించినట్లు వార్తా సంస్థ ఎఎన్‌ఐ పేర్కొంది. ఇరాన్ తరపున పార్లమెంట్ స్పీకర్ మొహమ్మద్ బాగర్ గాలిబాఫ్, విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ నేతృత్వంలోని బృందం హాజరుకాగా, అమెరికా తరపున వైస్ ప్రెసిడెంట్ జెడి వాన్స్, సీనియర్ ప్రతినిధులు జారెడ్ కుష్నర్, స్టీవ్ విట్‌కాఫ్ చర్చల్లో పాల్గొంటున్నారు.

హోర్ముజ్ జలసంధి వివాదపు నీడలు
మరోవైపు, వ్యూహాత్మక సరిహద్దు ప్రాంతమైన ‘హోర్ముజ్ జలసంధి’పై ఇరు దేశాల మధ్య నెలకొన్న విభేదాలు ఈ చర్చలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. లెబనాన్‌లో ఇజ్రాయెల్ సైనిక చర్యల ఉల్లంఘనలకు నిరసనగా ఈ జలసంధిపై తమకు నియంత్రణ ఉందని ఇరాన్ క్లెయిమ్ చేయగా, అమెరికా దీనిని ఖండించింది. 60 రోజుల్లోగా తుది ఒప్పందం కుదరకపోతే ఈ షిప్పింగ్ లేన్‌లో అమెరికన్ టోల్స్ విధిస్తామని అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ హెచ్చరించారు. అయితే ఇరాన్ మాత్రం, ఈ జలసంధిలో వాణిజ్య నౌకల సురక్షిత ప్రయాణం అనేది అంతకుముందు కుదిరిన తాత్కాలిక ఒప్పందాల అమలుపైనే ఆధారపడి ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది.

60 రోజుల రోడ్‌మ్యాప్.. తుది ఒప్పందమే లక్ష్యం
అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్, ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసౌద్ పెజెష్కియాన్ ఈ వారంలో సంతకం చేసిన ప్రాథమిక ఒప్పంద వివరాలను క్షేత్రస్థాయిలో అమలు చేయడమే ఈ సమ్మిట్ ముఖ్య ఉద్దేశం. చర్చల ప్రారంభానికి ముందు ఇరాన్ స్పీకర్ గాలిబాఫ్ సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందిస్తూ, తాము దేశ అమరవీరులకు, మినాబ్ పాఠశాల ఘటన బాధితులకు జవాబుదారీగా ఉంటూ ఈ చర్చల్లో పాల్గొంటున్నట్లు  పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రాంతంలో కాల్పుల విరమణను కాపాడుకుంటూనే, శాశ్వత అణు ఒప్పందాన్ని సాధించడానికి దౌత్యవేత్తలకు 60 రోజుల గడువు ఇచ్చారు.

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