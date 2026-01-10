 అమెరికాలో కాల్పులు.. ఆరుగురు మృతి | six people killed in shootings across eastern Mississippi in the United States | Sakshi
Mississippi Shooting: అమెరికాలో దుండగుడి కాల్పులు.. ఆరుగురు మృతి

Jan 11 2026 12:06 AM | Updated on Jan 11 2026 12:13 AM

six people killed in shootings across eastern Mississippi in the United States

అమెరికాలోని మిసిసిప్పీ రాష్ట్రంలో దారుణం జరిగింది. అక్కడి క్లే కౌంటీలో ఓ దుండగుడు జరిగిన కాల్పుల్లో ఏకంగా ఆరుగురు ప్రాణాలు గాల్లో కలిశాయి. దీంతో వెంటనే అప్రమత్తమైన పోలీసులు నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే మూడు వేర్వేరు ప్రదేశాల్లో ఈ కాల్పులు జరిగినట్లు అక్కడి స్థానిక అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ ఘటనపై పూర్తి స్థాయిలో  దర్యాప్తు ప్రారంభించామని తెలిపారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. 
 

