అమెరికాలోని మిసిసిప్పీ రాష్ట్రంలో దారుణం జరిగింది. అక్కడి క్లే కౌంటీలో ఓ దుండగుడు జరిగిన కాల్పుల్లో ఏకంగా ఆరుగురు ప్రాణాలు గాల్లో కలిశాయి. దీంతో వెంటనే అప్రమత్తమైన పోలీసులు నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే మూడు వేర్వేరు ప్రదేశాల్లో ఈ కాల్పులు జరిగినట్లు అక్కడి స్థానిక అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ ఘటనపై పూర్తి స్థాయిలో దర్యాప్తు ప్రారంభించామని తెలిపారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
Mississippi Shooting: అమెరికాలో దుండగుడి కాల్పులు.. ఆరుగురు మృతి
Jan 11 2026 12:06 AM | Updated on Jan 11 2026 12:13 AM
