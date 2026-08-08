 షేక్‌ హసీనాకు బిగ్‌ సర్‌ప్రైజ్‌! | Sheikh Hasina Gets Big Surprise As BNP MP Calls Awami League Friends, Hints At Possible Political Alliance | Sakshi
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షేక్‌ హసీనాకు బిగ్‌ సర్‌ప్రైజ్‌!.. బంగ్లా రాజకీయాల్లో ట్విస్ట్‌

Aug 8 2026 10:34 AM | Updated on Aug 8 2026 11:09 AM

Sheikh Hasina Big Surprise: Rival BNP Friend Remark Sparks Political Buzz

అధికారం కోల్పోయి దేశం విడిచి వెళ్లాల్సి వచ్చిన తర్వాత.. రాజకీయ భవిష్యత్‌పై దృష్టి పెట్టిన మాజీ ప్రధాని షేక్‌ హసీనాకు అనూహ్య పరిణామం ఎదురైంది. భారత్‌ నుంచి స్వదేశానికి తిరిగి వస్తానంటూ ఆమె చేసిన ప్రకటనతో బంగ్లాదేశ్‌ రాజకీయాలు మరోసారి వేడెక్కాయి. ఈ సమయంలో ఆమెను తీవ్రంగా వ్యతిరేకించిన రాజకీయ శిబిరం నుంచి వచ్చిన ఓ వ్యాఖ్య ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఇది హసీనాకు బిగ్‌ సర్‌ప్రైజ్‌ అనే చెప్పొచ్చు.. 

బంగ్లాదేశ్‌ రాజకీయాల్లో ఆసక్తికర పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఒకవైపు అవామీ లీగ్‌(Awami League) అధినేత్రి, మాజీ ప్రధాని షేక్‌ హసీనా తిరిగి దేశానికి వస్తానని ప్రకటించగా.. మరోవైపు ఆమె ప్రధాన ప్రత్యర్థి అయిన బంగ్లాదేశ్‌ నేషనలిస్ట్‌ పార్టీ (బీఎన్‌పీ) నుంచి వచ్చిన వ్యాఖ్యలు కొత్త రాజకీయ సమీకరణాలపై చర్చకు దారితీశాయి. బీఎన్‌పీకి చెందిన ఓ ఎంపీ.. షేక్‌ హసీనా నేతృత్వంలోని అవామీ లీగ్‌ను శత్రువుగా చూడాల్సిన అవసరం లేదని పేర్కొనడం ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది.

‘అవామీ లీగ్‌ శత్రువు కాదు.. మిత్రులం’
బీఎన్‌పీ ఎంపీ నసీర్‌ ఉద్దీన్‌ చౌదరి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అవామీ లీగ్‌ తమకు శత్రువు కాదని, అది తమ మిత్రపక్షమని అన్నారు. “అవామీ లీగ్‌ మా శత్రువు కాదు. వారు మా మిత్రులు. 1971 విమోచన పోరాటంలో కలిసి పనిచేశాం. భవిష్యత్‌లో అవామీ లీగ్‌ బీఎన్‌పీలో విలీనం కావచ్చు” అని ఆయన వ్యాఖ్యానించిచారు.

దశాబ్దాల రాజకీయ వైరం
బీఎన్‌పీ, అవామీ లీగ్‌ మధ్య పోరు బంగ్లాదేశ్‌ రాజకీయ చరిత్రలో అత్యంత తీవ్రమైన ప్రత్యర్థిత్వాల్లో ఒకటి. షేక్‌ హసీనా నేతృత్వంలోని అవామీ లీగ్‌, మాజీ ప్రధాని ఖలీదా జియా కుటుంబం ఆధిపత్యంలోని బీఎన్‌పీ దశాబ్దాలుగా అధికారం కోసం పోటీ పడుతున్నాయి. ఎన్నికల నిర్వహణ, ప్రజాస్వామ్యం, పాలన విధానం, భద్రతా అంశాలపై రెండు పార్టీల మధ్య తీవ్ర విభేదాలు కొనసాగాయి. అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఒక పార్టీపై మరో పార్టీ ఆరోపణలు చేయడం, రాజకీయ నిరసనలు, అరెస్టులు వంటి పరిణామాలు తరచూ చోటుచేసుకున్నాయి. అలాంటి రాజకీయ నేపథ్యం ఉన్న సమయంలో బీఎన్‌పీ ఎంపీ చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి.

అయితే ఈ వ్యాఖ్యలు బీఎన్‌పీ అధికారిక వైఖరిని ప్రతిబింబిస్తున్నాయా? లేదంటే ఎంపీ వ్యక్తిగత అభిప్రాయమా? అన్నది స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. ఎందుకంటే బీఎన్‌పీలోని పలువురు నేతలు గతంలో అవామీ లీగ్‌పై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు.

ఇతర రాజకీయ శక్తుల పాత్ర ఏమిటి?
బంగ్లాదేశ్‌ రాజకీయాలు ప్రధానంగా అవామీ లీగ్‌, బీఎన్‌పీ చుట్టూనే తిరిగినప్పటికీ.. ఇతర రాజకీయ శక్తులు కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. జాతీయ పార్టీ (బంగ్లాదేశ్‌) ఒకప్పుడు దేశ రాజకీయాల్లో మూడో ప్రధాన శక్తిగా ఎదిగింది. మాజీ సైనిక పాలకుడు హుస్సేన్‌ మహమ్మద్‌ ఎర్షాద్‌ స్థాపించిన ఈ పార్టీ గతంలో పలు ప్రభుత్వాలకు మద్దతు ఇచ్చింది.

ఇటీవలి సంవత్సరాల్లో విద్యార్థి ఉద్యమాల నేపథ్యంలో కొత్త రాజకీయ శక్తులు కూడా తెరపైకి వచ్చాయి. సంప్రదాయ అవామీ లీగ్‌, బీఎన్‌పీలకు భిన్నంగా యువత, సంస్కరణలు, కొత్త రాజకీయ వ్యవస్థపై దృష్టి పెట్టే వర్గాలు ప్రాధాన్యం పొందుతున్నాయి. అయితే జాతీయ స్థాయి అధికారం కోసం ఇప్పటికీ ప్రధాన పోటీ మాత్రం బీఎన్‌పీ–అవామీ లీగ్‌ మధ్యే కొనసాగుతోంది.

ఢిల్లీ నుంచి హసీనా కీలక ప్రకటన
2024లో జరిగిన విద్యార్థి ఉద్యమాల నేపథ్యంలో షేక్‌ హసీనా ప్రధాని పదవికి రాజీనామా చేసి భారత్‌కు వచ్చారు. అప్పటి నుంచి ఆమె భారత్‌లోనే ఉంటున్నారు. ఇటీవల ఢిల్లీలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో దాదాపు రెండేళ్ల తర్వాత తొలిసారి బహిరంగంగా మాట్లాడిన హసీనా.. ఈ ఏడాది డిసెంబర్‌లో బంగ్లాదేశ్‌కు తిరిగి వస్తానని ప్రకటించారు.

1971 విమోచన యుద్ధ వార్షికోత్సవ సమయంలో స్వదేశానికి చేరుకుంటానని ఆమె పేర్కొన్నారు. తన రాజకీయ పోరాటం కొనసాగుతుందని సంకేతాలు ఇచ్చారు.

హసీనా ప్రకటనపై తీవ్ర స్పందనలు
అయితే హసీనా తిరిగి వస్తానన్న ప్రకటనపై బంగ్లాదేశ్‌లో మిశ్రమ స్పందనలు వ్యక్తమయ్యాయి. ప్రస్తుత బీఎన్‌పీ ప్రభుత్వం గతంలో హసీనా పాలనపై తీవ్ర ఆరోపణలు చేసింది. ఆమెపై ఉన్న ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఆమెను బంగ్లాదేశ్‌కు అప్పగించాలని ఢాకా భారత్‌ను కోరింది. భారత్‌ నుంచి హసీనా రాజకీయ వ్యాఖ్యలు చేయడంపై కూడా బంగ్లాదేశ్‌ ప్రభుత్వం అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది.

బీఎన్‌పీలో భిన్న స్వరాలు
ఒకవైపు కొందరు బీఎన్‌పీ నేతలు హసీనాపై తీవ్ర విమర్శలు చేస్తుండగా.. మరోవైపు నసీర్‌ ఉద్దీన్‌ చౌదరి చేసిన వ్యాఖ్యలు భిన్నమైన చర్చకు తెరలేపాయి. హసీనా, అవామీ లీగ్‌ భవిష్యత్‌పై బంగ్లాదేశ్‌లో రాజకీయ పునర్వ్యవస్థీకరణ జరుగుతుందా? అనే ప్రశ్నలు ఇప్పుడు ముందుకొస్తున్నాయి.

కొత్త రాజకీయ సమీకరణాలా?
ప్రస్తుతం బంగ్లాదేశ్‌ రాజకీయాలు మూడు అంశాల చుట్టూ తిరుగుతున్నాయి. హసీనా నిజంగా డిసెంబర్‌లో తిరిగి వస్తారా? అవామీ లీగ్‌కు రాజకీయ భవిష్యత్‌ ఎలా ఉండబోతోంది? బీఎన్‌పీ వైఖరిలో మార్పు వస్తుందా? ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం రాబోయే రోజుల్లోనే స్పష్టమవుతుంది. అయితే ఇప్పటివరకు ప్రత్యర్థిగా ఉన్న అవామీ లీగ్‌పై బీఎన్‌పీ ఎంపీ చేసిన “శత్రువు కాదు.. మిత్రులు” అన్న వ్యాఖ్య మాత్రం షేక్‌ హసీనా శిబిరంలో కొత్త ఆశలు రేకెత్తించే పరిణామంగా మారింది.

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