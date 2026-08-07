థాయ్లాండ్లోని నోంతబురి ప్రాంతంలో ఘోర ఘటన చోటుచేసుకుంది. డెబ్సిరిన్ నోంతబురి పాఠశాలలో ఓ 9వ తరగతి విద్యార్థి జరిపిన కాల్పుల్లో 9 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరో 15 మందికి గాయాలయ్యాయి. మృతుల్లో ముగ్గురు ఉపాధ్యాయులు, ముగ్గురు విద్యార్థులు ఉండగా.. కాల్పులకు పాల్పడిన విద్యార్థి కూడా చివరికి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. క్షతగాత్రుల్లో పలువురి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. దీంతో మృతుల సంఖ్య పెరిగేలా కనిపిస్తోంది. అయితే..
పోలీసుల దర్యాప్తులో మరో షాకింగ్ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. పాఠశాలలోకి వెళ్లి కాల్పులు జరపడానికి ముందు సదరు విద్యార్థి తన తాత, అమ్మమ్మలను ఇంట్లోనే కాల్చి చంపినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో పోలీసులు రెండు వేర్వేరు ప్రాంతాలను క్రైమ్ సీన్లుగా గుర్తించి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
శుక్రవారం ఉదయం 10 గంటల సమయంలో పాఠశాలలో కాల్పుల శబ్దాలు వినిపించడంతో విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు భయంతో పరుగులు తీశారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు, సహాయక సిబ్బంది వెంటనే అక్కడికి చేరుకుని క్యాంపస్ను తమ ఆధీనంలోకి తీసుకున్నారు.
ప్రత్యక్ష సాక్షుల ప్రకారం.. పీఈ యూనిఫామ్లో ఉన్న విద్యార్థి పాఠశాల ప్రాంగణంలో విచక్షణారహితంగా కాల్పులు జరిపాడు. ఈ ఘటనలో పలువురు గాయపడగా, వారిని సమీప ఆసుపత్రులకు తరలించారు. కొందరి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
కాల్పుల అనంతరం విద్యార్థి పాఠశాలలోని ఓ భవనంలోకి వెళ్లి తలుపులు మూసుకున్నాడు. పోలీసులు అక్కడికి చేరుకునేలోపే అతడు తనను తాను కాల్చుకుని మృతి చెందినట్లు వెల్లడించారు.
ఈ ఘటనపై పోలీసులు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు. విద్యార్థి కాల్పులకు పాల్పడటానికి గల కారణం, ఆయుధం అతడికి ఎలా అందింది అనే అంశాలపై ఆరా తీస్తున్నారు. థాయ్లాండ్లో పాఠశాలలో ఇంతటి భారీ కాల్పుల ఘటన చోటుచేసుకోవడం ఇటీవలి సంవత్సరాల్లో ఇదే అతిపెద్దదిగా అధికారులు భావిస్తున్నారు.
9 people dead after schoolboy's morning of gunfire in Nonthaburi just outside Bangkok. 2 crime sceneshttps://t.co/bJOs7voTVL pic.twitter.com/59YfA58a6v
— Thai Examiner (@ThaiExaminer) August 7, 2026
#Breaking
🚨Student opens fire at #Nonthaburi school, several injured pic.twitter.com/5Fuz9XltBr
📍A student allegedly opened fire at Debsirin Nonthaburi School in #BangKruai district, leaving an initial four to five people injured, police said.#Thailand
Officers from Plai… pic.twitter.com/HEE94FL0mY
— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) August 7, 2026
🔴 DEVELOPING: Video shows the suspected gunman running from the scene after the school shooting in Thailand. pic.twitter.com/ETVC5GjlFe
— Planet Report HQ (@PlanetReportHQ) August 7, 2026
ఫిబ్రవరిలోనూ..
థాయ్లాండ్లో పాఠశాలలపై దాడులు అరుదైనప్పటికీ.. ఇటీవలి కాలంలో ఇలాంటి ఘటనలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో దక్షిణ థాయ్లాండ్లోని హాట్యాయ్ జిల్లాలో జరిగిన మరో కాల్పుల ఘటనలో ఓ ఉపాధ్యాయుడు ప్రాణాలు కోల్పోగా.. ఓ విద్యార్థి గాయపడ్డాడు. ఇప్పుడు.. నోంతబురి స్కూల్లో విద్యార్థి దాడికి ఎందుకు పాల్పడ్డాడు? అతడి వద్దకు ఆయుధం ఎలా చేరింది? దీని వెనుక మరేదైనా కారణం ఉందా? అనే అంశాలపై అధికారులు ఆరా తీస్తున్నారు.