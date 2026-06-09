పీవోకేలో కలకలం.. 30 మందికి పైగా మృతి, 200 మందికి గాయాలు

పాకిస్థాన్ ఆక్రమిత కశ్మీర్ (పీవోకే)లో ఆర్థిక, రాజకీయ సమస్యలపై నిరసనలకు నాయకత్వం వహిస్తున్న ప్రముఖ పౌర సమాజ కూటమి ‘జాయింట్ అవామీ యాక్షన్ కమిటీ’ (జేఏఏసీ)పై అధికారులు నిషేధం విధించిన తర్వాత అల్లర్లు చెలరేగాయి. నిరసనకారులు, భద్రతా బలగాల మధ్య జరిగిన ఘర్షణల్లో 30 మందికి పైగా మృతి చెందగా, దాదాపు 200 మంది గాయపడ్డారు.
శాంతి భద్రతలపై ఆందోళనల కారణంగా గత వారం జేఏఏసీని చట్టవిరుద్ధ సంస్థగా ప్రకటించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఇటీవల భద్రతా సిబ్బందితో జరిగిన ఘర్షణలో ఒక వ్యాపారిని కాల్చి చంపినట్లు ఆరోపణలు రావడంతో ఉద్రిక్తతలు పెరిగాయి. ఆదివారం రావలకోట్ నగరంలో ఘర్షణలు చెలరేగాయి.
రావలకోట్లో అత్యున్నత పౌర అధికారి కమిషనర్ సర్దార్ వహీద్ ఖాన్ వార్తా సంస్థ రాయిటర్స్తో మాట్లాడుతూ.. కాల్పుల్లో మృతి చెందిన వ్యాపారి మృతదేహాన్ని ఉంచిన ఆసుపత్రి మార్చురీ బయట జేఏఏసీ మద్దతుదారులు గుమిగూడారని చెప్పారు.
నిరసనకారులను చెదరగొట్టేందుకు భద్రతా బలగాలు ప్రయత్నించగా, జేఏఏసీ కార్యకర్తలు ఆటోమేటిక్ రైఫిళ్లు, పెట్రోల్ బాంబులు, ఇతర ఆయుధాలతో దాడి చేశారని ఆయన తెలిపారు. "భద్రతా సిబ్బంది కాల్పుల్లో ఆరుగురు నిరసనకారులు మృతి చెందారు" అని ఖాన్ చెప్పారు. ఈ చర్యలో పలువురిని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు కూడా ఆయన ధ్రువీకరించారు.
అయితే, స్థానిక నివాసితులు, జేఏఏసీ మద్దతుదారులు అధికారుల వాదనను ఖండిస్తూ, పౌరుల మృతుల సంఖ్య మరింత ఎక్కువగా ఉందని చెబుతున్నారు.
జూలై 27న జరగనున్న ప్రాంతీయ శాసనసభ ఎన్నికల్లో 45 స్థానాల్లో 12 స్థానాలను శరణార్థులకు కేటాయించడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ జేఏఏసీ పిలుపునిచ్చిన నిరసనలకు ఒక రోజు ముందు ఈ ఘర్షణలు చోటుచేసుకున్నాయి. అంతకుముందు జరిగిన హింసాత్మక ఘటనలు, ఇంటర్నెట్ నిలిపివేత, సంస్థపై నిషేధం, విద్యుత్ కొరత, ద్రవ్యోల్బణం, నిరుద్యోగం, వనరుల దోపిడీ ఆరోపణలు, రాజకీయ పక్కనపెట్టివేత వంటి అంశాలపై కూడా ఈ నిరసనలు జరిగాయి.
జేఏఏసీ సభ్యులు తమను "ఉగ్రవాద" సంస్థగా జాబితాలో చేర్చడాన్ని "అణచివేత"గా పేర్కొన్నారు. తాము చట్టబద్ధమైన ఆర్థిక, రాజకీయ హక్కుల సాధన కోసమే నిరసనలు చేస్తున్నామని చెప్పారు. గత కొన్ని సంవత్సరాల్లో ఈ సంస్థ హింసాత్మక నిరసనలు నిర్వహించింది.
పాకిస్థాన్ మానవ హక్కుల కమిషన్ (హెచ్ఆర్సీపీ) కూడా ఉగ్రవాద నిరోధక చట్టాల కింద జాయింట్ అవామీ యాక్షన్ కమిటీ (జేఏఏసీ)పై నిషేధం విధించిన ప్రాంతీయ ప్రభుత్వ నిర్ణయంపై తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.
"చర్చలు అవసరమే. అయితే, ప్రాంత ప్రజలు రాజకీయ హక్కుల నుంచి దూరంగా ఉంచబడుతున్న పరిస్థితుల్లో అవి అర్థవంతంగా ఉండవు. శాంతియుత నిరసన హక్కును పరిరక్షించాలి. ప్రజల సమస్యలను పారదర్శకంగా పరిష్కరించాలి" అని పేర్కొంది.
పరిస్థితి మరింత ఉద్రిక్తం కాకుండా చూడాలని, ప్రజల ప్రాథమిక హక్కులను గౌరవించాలని, నిజమైన సమగ్ర చర్చలకు కట్టుబడి ఉండాలని సమాఖ్య ప్రభుత్వం, ప్రాంతీయ ప్రభుత్వాన్ని హెచ్ఆర్సీపీ కోరింది. పరిస్థితిని పరిశీలించేందుకు వీలైనంత త్వరగా వాస్తవ నిర్ధారణ బృందాన్ని పంపనున్నట్లు కూడా ప్రకటించింది.