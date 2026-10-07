 వెరైటీ మోసం.. ఇలా ఉన్నారేంట్రా! | Karachi: Fraudsters flee with phones of 60 girls | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

వెరైటీ మోసం.. రోజుకు రూ.2 వేలు!

Oct 7 2026 2:42 PM | Updated on Oct 7 2026 2:46 PM

Karachi: Fraudsters flee with phones of 60 girls

ప్ర‌తీకాత్మ‌క చిత్రం

కరాచీలో ఉద్యోగాల పేరుతో మోసం

60 మంది యువతుల ఫోన్లు కొట్టేసిన కేటుగాళ్లు

కరాచీ: పాకిస్తాన్‌లో ఉద్యోగాల పేరుతో కొందరు దుండగులు కొత్త తరహా మోసానికి పాల్పడ్డారు. ఉద్యోగ మేళా పేరుతో 60 మంది యువతులను నమ్మించి వారి విలువైన ఫోన్లను తీసుకుని పరారయ్యారు. పాక్‌లోని కరాచీ నగరంలో ఈ ఘటన సెప్టెంబ‌ర్‌ చివర్లో జరిగింది. ఈ దురాగతానికి పాల్పడ్డ ప్రధాన నిందితుడు పరారీలో ఉన్నారు. అతని సహచరులు ఇద్దరిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకోవడంతో మంగళవారం విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.  

ఉద్యోగాల కోసం ప్రయత్నిస్తున్న 60 మంది యువతులను సోషల్‌ మీడియా ద్వారా సంప్రదించారు. బహ్రియాలో జరిగే ఈవెంట్‌లో స్టాల్స్‌ నిర్వహించే ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామని, రోజుకు 2,000 పాకిస్తానీ రూపాయల వేతనం, ఇతర ప్రయోజనాలు కల్పిస్తామని ఆశ చూపారు. దీనికి సంబంధించిన ఉద్యోగమేళా కరాచీ శివార్లలోని ఒక గేటెడ్‌ కమ్యూనిటీలో జరుగుతుందని నమ్మించారు. దీంతో యువతులంతా సెప్టెంబర్‌ 30న కరాచీ శివార్లలోని ఒక ఫామ్‌హౌస్‌కు వెళ్లారు. బహ్రియాకు కాకుండా ఫామ్‌హౌస్‌కు తీసుకెళ్లడం చూసి యువతులు ప్రశ్నించగా, మహిళా కోఆర్డినేటర్‌ను కలవడానికి, భోజనం చేయడానికి ఫామ్‌హౌస్‌కు తీసుకెళ్తున్నామని, ఆ తర్వాత బహ్రియాకు వెళ్లి స్టాల్స్‌ ఏర్పాటు చేస్తామని నచ్చజెప్పారు.

ఫామ్‌హౌస్‌ దగ్గర ఆ 60 మంది యువతుల మొబైల్‌ ఫోన్లను ప్రధాన నిందితుడు తీసుకున్నాడు. కంపెనీ పాలసీ ప్రకారం పని పూర్తయ్యాక వాటిని తిరిగి ఇస్తామని చెప్పాడు. కొద్దిసేపటి తరువాత.. మొబైల్స్‌ ఉన్న బ్యాగుతో మోసగాళ్లు మోటార్‌సైకిల్‌పై పారిపోయారు. దీంతో యువతులు పోలీసులను ఆశ్రయించారు. పోలీసులు అక్కడ ఉన్న మహిళా కోఆర్డినేటర్‌ను, మరో ఇద్దరు అనుచరులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ప్రధాన నిందితుడి కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.

ఇదీ చ‌ద‌వండి: డూమ్స్ డే.. న‌వంబ‌ర్ 13న ఏం జ‌ర‌గ‌బోతోంది?   

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఆదిలాబాద్ లో సందడి చేసిన హీరోయిన్ వైష్ణవి చైతన్య (ఫొటోలు)
photo 2

'రంగస్థలం' నటి పూజిత బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 3

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న హీరోయిన్ తమన్నా (ఫొటోలు)
photo 4

‘ది ట్రైటర్స్‌ తెలుగు’ ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

‘అనకాపల్లి’ మూవీ సక్సెస్ మీట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Massive Drop In Gold Price 1
Video_icon

భారీగా తగ్గిన బంగారం రూ.1.49 లక్షలకే తులం.!
RK Roja Questions Both Babu And Pawan Over Rayalaseema Projects 2
Video_icon

దమ్ముంటే రాయలసీమ ప్రాజెక్ట్ కట్టు, అబద్దాలలో బాబు, పవన్ పోటీ పడుతున్నారు
Nandus World Master Plan Revealed 3
Video_icon

బయటపడ్డ మధుకర్ మాస్టర్ స్కెచ్.. నేను చెప్పినట్టు చేస్తే.. వాళ్ల డబ్బులు వాళ్లకే వస్తాయి!
RBI Raises Repo Rate by 25 Points, Loan EMIs set to Rise 4
Video_icon

వడ్డీ రేట్లు పెంచిన RBI లోన్లపై EMI భారం..!
Icon Star Allu Arjun And Boyapati Srinu Combo 5
Video_icon

మాస్ డైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీను దృష్టంతా.. ఆ హీరోపైనే
Advertisement
 