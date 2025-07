‘పహల్గామ్‌’ ముష్కరులపై తక్షణ చర్యలకు ‘క్వాడ్’ డిమాండ్‌

న్యూఢిల్లీ: జమ్ముకశ్మీర్‌లోని పహల్గామ్‌లో ఇటీవల జరిగిన ఉగ్రదాడి యావత్‌ ప్రపంచాన్ని ఆలోచింపజేసింది. ఉగ్రవాదంపై వ్యతిరేక పోరాటాన్ని మరింత వేగవంతం చేయాల్సిన అవసరాన్ని గుర్తు సింది. తాజాగా అమెరికా, భారత్‌, జపాన్‌, ఆస్ట్రేలియాల భాగస్వామ్య కూటమి క్వాడ్‌(క్యూయూఏడీ)పహల్గామ్‌ ఉగ్రదాడిపై ఒక ప్రకటన చేసింది. పహల్గామ్‌ ఉగ్రదాడిలో పాల్గొన్నవారిని, వారికి సహకరించినవారిని తక్షణం న్యాయస్థానం ముందు నిలబెట్టాలని కోరింది.



BREAKING: QUAD condemns Pahalgam terror attack; says,'perpetrators, organizers, and financiers of this reprehensible act to be brought to justice without any delay' pic.twitter.com/zCA06YkMqZ

