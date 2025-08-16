 చిన్నికృష్ణయ్య, గోపికలుగా ముద్దొస్తున్న చిన్నారులు (ఫోటోలు) | Janmashtami 2025: Beautiful Pics of Kids in Radha and Krishna Getup | Sakshi
చిన్నికృష్ణయ్య, గోపికలుగా ముద్దొస్తున్న చిన్నారులు (ఫోటోలు)

Aug 16 2025 1:26 PM | Updated on Aug 16 2025 2:27 PM

Janmashtami 2025: Beautiful Pics of Kids in Radha and Krishna Getup1
1/11

Janmashtami 2025: Beautiful Pics of Kids in Radha and Krishna Getup2
2/11

చైత్రిక -వర్ణిక (వైజాగ్, మద్దిలపాలెం)

Janmashtami 2025: Beautiful Pics of Kids in Radha and Krishna Getup3
3/11

చైత్రిక (వైజాగ్, మద్దిలపాలెం)

Janmashtami 2025: Beautiful Pics of Kids in Radha and Krishna Getup4
4/11

జె.శ్రీహంష (లింగంపేట్)

Janmashtami 2025: Beautiful Pics of Kids in Radha and Krishna Getup5
5/11

శ్రీ హర్ష వర్ధన్ (లింగంపేట్)

Janmashtami 2025: Beautiful Pics of Kids in Radha and Krishna Getup6
6/11

Janmashtami 2025: Beautiful Pics of Kids in Radha and Krishna Getup7
7/11

Janmashtami 2025: Beautiful Pics of Kids in Radha and Krishna Getup8
8/11

Janmashtami 2025: Beautiful Pics of Kids in Radha and Krishna Getup9
9/11

Janmashtami 2025: Beautiful Pics of Kids in Radha and Krishna Getup10
10/11

మేధస్విని, అద్వైత్

Janmashtami 2025: Beautiful Pics of Kids in Radha and Krishna Getup11
11/11

సాయికుమార్‌,రవళి, నాగ నిర్వాణ్‌, (ములుకుల పల్లి)

# Tag
Janmashtami krishnashtami Krishnashtami Celebrations photo gallery
