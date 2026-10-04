హసీనా రాక వెనుక.. భారత్‌ కీలక వివరణ

న్యూఢిల్లీ: బంగ్లాదేశ్లో 2024 ఆగస్టులో తన ప్రభుత్వం కూలిపోవడంతో దేశం విడిచి వచ్చిన మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనాకు భారత్ ఆశ్రయం ఇవ్వడంపై భారత హైకమిషనర్ దినేశ్ త్రివేది తాజాగా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. పొరుగు దేశంగా ఆ సమయంలో హసీనాకు ఆశ్రయం కల్పించడం తమ బాధ్యతేనని ఆయన పేర్కొన్నారు. అప్పటికి హసీనా బంగ్లాదేశ్ ప్రధానమంత్రిగానే ఉన్నారని, అందువల్ల భారత్కు పెద్దగా ప్రత్యామ్నాయం లేదని చెప్పారు. ఢాకాలో శనివారం జరిగిన ‘బే ఆఫ్ బెంగాల్ కన్వర్సేషన్ 2026’ కార్యక్రమంలో త్రివేది ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ‘ఆ సమయంలో ఆమె బంగ్లాదేశ్ ప్రధానమంత్రిగానే ఉన్నారు. పొరుగు దేశంగా వాస్తవ పరిస్థితిని అంగీకరించి, ఆమెకు ఆశ్రయం ఇవ్వడం మా బాధ్యత’ అని ఆయన అన్నారు. ఒకవేళ భారత్ ఆమెకు అనుమతి ఇవ్వకపోయి ఉంటే పరిస్థితి ఎలా ఉండేదో చెప్పలేమన్నారు.
చట్టపరమైన ప్రక్రియలో..
హసీనాను తిరిగి బంగ్లాదేశ్కు పంపించే విషయంలో భారత్ ఎలాంటి గడువును నిర్ణయించలేదని త్రివేది స్పష్టం చేశారు. ఆమె అప్పగింతకు సంబంధించి బంగ్లాదేశ్ చేసిన అభ్యర్థన ప్రస్తుతం చట్టపరమైన ప్రక్రియలో పరిశీలనలో ఉందన్నారు. ఈ అంశంపై భారత ప్రభుత్వం బంగ్లాదేశ్కు ఇదే విషయాన్ని స్పష్టం చేసిందని చెప్పారు. అప్పగింత ప్రక్రియ చట్టబద్ధమైనదని, నిర్దిష్ట విధానం ప్రకారం కొనసాగుతోందని తెలిపారు. అందువల్ల హసీనా తిరిగి వెళ్లే తేదీని ఎవరూ నిర్ణయించలేరని పేర్కొన్నారు.
2024 ఆగస్టు 5న..
షేక్ హసీనాను భారత వాయుసేన లేదా భారత సైన్యం భారత్కు తీసుకురాలేదని కూడా త్రివేది స్పష్టం చేశారు. 2024 ఆగస్టు 5న బంగ్లాదేశ్ వైమానిక దళానికి చెందిన విమానం ద్వారా ఆమె భారత్కు చేరుకున్నారు. అప్పట్లో నిరసనకారులు ఆమె అధికారిక నివాసం వైపు కదులుతున్న సమయంలో బంగ్లాదేశ్ సైన్యం ఆధ్వర్యంలోని భద్రతా సిబ్బంది ఆమెను అక్కడి నుంచి తరలించారు. బంగ్లాదేశ్లో చోటుచేసుకున్న విషాదకర పరిస్థితుల కారణంగానే ఈ పరిణామాలు జరిగాయని, ఇలాంటి పరిస్థితులు ప్రపంచంలో ఎక్కడా మళ్లీ తలెత్తకూడదని త్రివేది అన్నారు.
మహమ్మద్ యూనస్ నేతృత్వంలో..
హసీనా ప్రభుత్వం కూలిపోయిన తర్వాత మహమ్మద్ యూనస్ నేతృత్వంలో తాత్కాలిక ప్రభుత్వం 2024 ఆగస్టు 8న బాధ్యతలు చేపట్టింది. సుమారు ఏడాదిన్నర పాటు అది దేశాన్ని పాలించింది. హసీనా అప్పగింత డిమాండ్, మైనారిటీలపై దాడులపై ఆందోళనలు, చైనాతో బంగ్లాదేశ్ సంబంధాలు పెరగడం వంటి అంశాలతో భారత్-బంగ్లాదేశ్ సంబంధాలు యూనస్ ప్రభుత్వ కాలంలో గణనీయంగా దెబ్బతిన్నాయి. 2025లో హసీనాపై ప్రత్యేక న్యాయస్థానం ఆమె గైర్హాజరీలో విచారణ జరిపి మరణశిక్ష విధించింది. ఆమె పార్టీ అవామీ లీగ్ను కూడా తాత్కాలిక ప్రభుత్వం రద్దు చేసి, దౌత్యపరమైన నోట్ ద్వారా హసీనాను అప్పగించాలని భారత్ను కోరింది.
భారత్-బంగ్లాదేశ్ సంబంధాల్లో ఉద్రిక్తత
ఫిబ్రవరిలో అధికారంలోకి వచ్చిన తారిఖ్ రెహ్మాన్ నేతృత్వంలోని బంగ్లాదేశ్ నేషనలిస్ట్ పార్టీ ప్రభుత్వం కూడా అవామీ లీగ్పై నిషేధాన్ని కొనసాగిస్తూ, హసీనాను అప్పగించాలని భారత్ను పలుమార్లు కోరింది. ఈ అంశం భారత్-బంగ్లాదేశ్ సంబంధాల్లో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతకు కారణమైంది. రెహ్మాన్ భారత్ పర్యటనపై కూడా దీని ప్రభావం పడింది. గత నెల జరిగిన బ్రిక్స్ సదస్సుకు భారత్ రెహ్మాన్ను ఆహ్వానించింది. ఫిబ్రవరిలో ఆయన ప్రధానిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన సమయంలోనూ ప్రత్యేక ద్వైపాక్షిక ఆహ్వానం ఇచ్చింది. అయితే ఆయన బ్రిక్స్ సదస్సుకు హాజరుకాలేదు. ఇప్పటివరకు న్యూఢిల్లీకి కూడా రాలేదు. ఆయన భారత్ పర్యటనపై చర్చల్లో పురోగతి సాధించేందుకు సానుకూలంగా ఉన్నామని బంగ్లాదేశ్ పేర్కొన్నప్పటికీ, తేదీ ఖరారు కాలేదు.
డిసెంబర్లో స్వయంగా బంగ్లాదేశ్కు..
ఇదిలా ఉండగా, ఆగస్టు 5న న్యూఢిల్లీ నుంచి హసీనా నిర్వహించిన వర్చువల్ మీడియా సమావేశం కూడా ఇరు దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలను పెంచింది. డిసెంబర్లో తాను బంగ్లాదేశ్కు తిరిగి వెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు ఆమె ప్రకటించారు. దేశాన్ని సరైన మార్గంలో నడిపించేందుకు ప్రజలతో కలిసి ఉండాలనే ఉద్దేశంతో స్వదేశానికి వెళ్తానని చెప్పారు. జైలు శిక్ష లేదా మరణశిక్ష విధించే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ తాను వెనక్కి తగ్గబోనని ఆమె పేర్కొన్నారు. భారత మీడియాకు ఇచ్చిన తొలి టెలిఫోన్ ఇంటర్వ్యూలోనూ హసీనా ఇదే విషయాన్ని వెల్లడించారు. తన అప్పగింతను తారిఖ్ రెహ్మాన్ భారత్ పర్యటనతో ముడిపెట్టడాన్ని ఆమె ప్రశ్నించారు. డిసెంబర్లో తానే స్వయంగా బంగ్లాదేశ్కు తిరిగి వెళ్తానని చెప్పారు. అలాగే, దేశంలో విద్యుత్, గ్యాస్ కొరత, ఎరువుల కొరత, జీవన వ్యయ సంక్షోభం ఉన్న సమయంలో చైనా నుంచి 2.3 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన యుద్ధ విమానాలను కొనుగోలు చేయాలన్న బంగ్లాదేశ్ ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని కూడా ఆమె ప్రశ్నించారు.
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