 ఇరాన్‌ నిరసనలు.. వందలమంది మృతి | Hundreds have died in the Iran protests | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఇరాన్‌ నిరసనలు.. వందలమంది మృతి

Jan 13 2026 4:19 PM | Updated on Jan 13 2026 4:38 PM

Hundreds have died in the Iran protests

ఇరాన్‌లో పరిస్థితులు చేయిదాటిపోయాయి. అక్కడి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నిరసన చేస్తున్న వారిని ప్రభుత్వం ఊచకోత కోస్తుంది. తాజాగా అక్కడి ఓ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి ముందు కనబడిన దృశ్యాలు హృదయ విధారకంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఆ దేశ రాజధాని టెహ్రాన్‌లోని ఓ ఆసుపత్రి ముందు పదుల సంఖ్యలో మృతదేహాలు చెల్లాచెదురుగా పడి ఉండగా వారిలో.. తమ వారు ఉన్నారా అని భయంభయంగా అక్కడి ప్రజలు వెతుకుతున్నారు. ఈ దృశ్యాలు ప్రపంచాన్ని కలతచెందేలా చేస్తున్నాయి.

ఇరాన్‌లో ద్రవ్యోల్బణం, అవినీతి తదితర కారణాలతో అక్కడి ప్రజలు ఖమేనీ ప్రభుత్వంపై పెద్దఎత్తున నిరసనలు చేపడుతున్నారు. ఇస్లామిక్ పాలన అంతంకావాలంటూ ఆందోళనలు చేస్తున్నారు. మహిళలు సైతం రోడ్లెక్లి హిజాబ్‌లను తొలిగించి చేతిలో సిగరెట్లు పట్టుకొని ఇస్లామిక్ చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా నిరనసలు జరుపుతున్నారు. అయితే ఆందోళన కారులపై దాడులు చేస్తే ఊరుకునేది లేదని అమెరికా రంగంలోకి దిగుతుందని ట్రంప్ హెచ్చరించారు. అయినప్పటికీ ఖమేనీ ప్రభుత్వం వెనక్కి తగ్గడం లేదు. నిరసన కారులను ఊచకోతకోస్తుంది.

అక్కడి మానవహక్కుల సంఘం నివేదికల ప్రకారం గత 15రోజులుగా నిరసన కారులపై అక్కడి ప్రభుత్వ బలగాలు జరిపిన కాల్పుల్లో 544మంది మరణించినట్లు తెలిపారు. అంతేకాకుండా దాదాపు 10 వేల మందికి పైగా ప్రజలను అరెస్టు చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. అయితే ఈ నిరసనలను అక్కడి ప్రభుత్వం ఉగ్రవాద చర్యగా పేర్కొంటుంది.

ఈ నిరసనల్లో పాల్గొన్న ఉగ్రవాద శక్తులు ప్రభుత్వ భవనాలు, పోలీస్ స్టేషన్లు, వ్యాపారాలు, పౌరులు, భద్రతా దళాలపై కాల్పులు జరిపాయని పేర్కొన్నారు. ఆ దేశ మంత్రి ఈ నిరసనలను ఖండిస్తున్నారు. అయితే ఇరాన్‌ రెడ్‌లైన్‌ దాటిందని అక్కడి పరిస్థితులను అమెరికా నిశితంగా గమనిస్తుందని తమ నిర్ణయం త్వరలోనే ఉంటుందని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ హెచ్చరించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఏం జరగబోతుందా? అని సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

చంద్రబాబుకు మాత్రమే తెలిసిన స్కిల్‌ ఇది (ఫొటో స్టోరీ)
photo 2

'నారీ నారీ నడుమ మురారి' మూవీ ప్రెస్‌మీట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

'అనగనగా ఒక రాజు' మూవీ ప్రీరిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

అందంగా కవ్విస్తూనే యాక్షన్‌ మోడల్‌లో రాజాసాబ్‌ బ్యూటీ (ఫోటోలు)
photo 5

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న సీనియర్‌ నటులు విజయకుమార్ (ఫోటోలు)

Video

View all
Chalasani Srinivas Sensational Comments 1
Video_icon

విభజన హామీలు ముగిశాయనే వాళ్లు ఆంధ్రా ద్రోహులు: చలసాని
YSRCP Students Wing Ravi Chandra Strong Warning to Nara Lokesh on Job Notifications 2
Video_icon

Ravi Chandra : లోకేష్ రెడీగా ఉండు.. నీ కాలర్ పట్టుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నారు
Aishwarya Rai as Lead Actress in Chiranjeevis Next Movie 3
Video_icon

చిరంజీవి సినిమాలో హీరోయిన్ గా ఐశ్వర్య రాయ్..?
BRS Talasani Srinivas Yadav Face To Face Demand CM Revnath Reddy Comments 4
Video_icon

Talasani : మా ఆత్మగౌరవంపై దెబ్బ కొడితే చూస్తూ ఊరుకోం
Pulivendula Satish Reddy Warning to Chandrababu over Skill Development Scam 5
Video_icon

Satish Reddy: కేసులో మాఫీ చేసుకుని సంబరపడకు YSRCP నిన్ను వదిలిపెట్టదు
Advertisement
 