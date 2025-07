అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, టెక్‌ దిగ్గజం ఎలాన్ మస్క్ మధ్య విభేదాలు ఇప్పట్లో చల్లారేలా కనిపించడం లేదు. పార్టీని ప్రకటించిన ఎలాన్‌ మస్క్‌ తాజాగా మరోమారు ట్రంప్‌పై విరుచుకుపడ్డారు. లైంగిక నేరస్తుడు జెఫ్రీ ఎప్‌స్టీన్‌కు సంబంధించిన కీలక ఫైల్స్‌ను ప్రభుత్వం ఎందుకు దాస్తున్నదంటూ ఎలాన్‌ మస్క్ అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ను నిలదీశారు.

How can people be expected to have faith in Trump if he won’t release the Epstein files?

— Elon Musk (@elonmusk) July 8, 2025