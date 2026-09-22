- పసిఫిక్ సముద్ర ఉష్ణోగ్రతలు రికార్డు స్థాయికి..
పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో ఎల్నినో ప్రభావం తీవ్ర స్థాయికి చేరింది. విస్తృతంగా ఉపయోగించే ఒక కొలమానం ప్రకారం ఉష్ణమండల పసిఫిక్ సముద్ర ఉపరితల ఉష్ణోగ్రత సాధారణ సగటు కంటే 3.07 డిగ్రీల సెల్సియస్ అధికంగా నమోదైంది. దీంతో 2015-16లో నమోదైన అత్యంత తీవ్ర ఎల్నినో స్థాయిని ప్రస్తుత పరిస్థితి సమం చేసింది. ఇప్పటికే మధ్య అమెరికాలో కరవు, పంట నష్టం, నీటి కొరత, ఇండోనేషియాలో అడవుల్లో మంటలు వంటి ప్రభావాలు కనిపిస్తున్నాయి.
బర్కిలీ ఎర్త్కు చెందిన వాతావరణ శాస్త్రవేత్త, ఐక్యరాజ్యసమితి వాతావరణ మార్పు నివేదికల సహ రచయిత జీక్ హాస్ఫాదర్ ఈ వివరాలను వెల్లడించారు. ఆయన తెలిపిన వివరాల ప్రకారం సెప్టెంబర్ కూడా ఇప్పటివరకు నమోదైన అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత వ్యత్యాసం ఉన్న నెలగా మారే అవకాశం ఉంది. చివరి వారంలో అనూహ్య మార్పు సంభవించకపోతే ఈ రికార్డు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని ఆయన తెలిపారు. ఈ గణాంకాలు అమెరికా జాతీయ సముద్ర, వాతావరణ పరిపాలన సంస్థ నుంచి సేకరించిన ఉపగ్రహాలు, సముద్రంలో ఏర్పాటు చేసిన కొలమాన పరికరాల సమాచారంపై ఆధారపడ్డాయి.
ఎల్నినోను పసిఫిక్లోని నినో 3.4 ప్రాంతంలోని రోజువారీ సముద్ర ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతలను 30 ఏళ్ల సగటుతో పోల్చి కొలుస్తారు. అయితే అమెరికా జాతీయ సముద్ర, వాతావరణ పరిపాలన సంస్థ ఇటీవల రెలటివ్ ఓషియానిక్ నినో ఇండెక్స్ అనే మరో కొలమానాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. ఇది విస్తృత ఉష్ణమండల సముద్ర ప్రాంతాల్లోని వేడిమిని కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది. ఈ కొలమానం ప్రకారం ప్రస్తుత ఎల్నినో ఇప్పటికీ గత రికార్డును దాటలేదు. అయితే భవిష్యత్తులో దాన్ని అధిగమించే అవకాశం ఉందని శాస్త్రవేత్తలు అంచనా వేస్తున్నారు.
తీవ్ర పరిణామాలు!
ఎల్నినో అనేది ఉష్ణమండల పసిఫిక్లో ఏర్పడే సహజ వాతావరణ చక్రంలోని వేడి దశ. తూర్పు నుంచి పడమర వైపు సాధారణంగా వీచే వాణిజ్య పవనాలు బలహీనపడినప్పుడు పశ్చిమ పసిఫిక్లో పేరుకుపోయిన వేడి నీరు తూర్పు వైపు కదిలి ఉపరితలానికి చేరుతుంది. దీని ప్రభావంతో పసిఫిక్ వెలుపల కూడా వర్షపాతం, తుపానులు, వాతావరణ ప్రసరణలో మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి.
మధ్య అమెరికాలో ఎల్నినోతో సంబంధం ఉన్న కరవు కారణంగా జంతువులు చనిపోతాయి, పంటలు దెబ్బతింటాయి. నీటి కొరతతో పనామా కాలువ కార్యకలాపాలపైనా ప్రభావం పడింది. ప్రపంచ వాణిజ్యంలో సుమారు 5 శాతం ఈ కాలువ గుండా సాగుతుంది. జలాశయ నీటిపై ఆధారపడే కాలువలో నౌకల రాకపోకల సంఖ్యను అధికారులు తగ్గించారు. ఇండోనేషియాలో ఎల్నినోతో ముడిపడిన కరవు పరిస్థితులు అడవుల్లో మంటలు వ్యాపించడానికి అనుకూలంగా మారాయి.
ముందు రోజుల్లో ఎల్నినో తీవ్రత ఎలా మారుతుంది, దాని ప్రభావంతో ప్రపంచంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో వర్షపాతం, కరవు, అడవుల మంటలు, నీటి లభ్యతపై ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయన్నది కీలకంగా మారనుంది.