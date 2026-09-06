విమానంలో ఇలా కట్టేశారు.. అసలేం జరిగిందంటే..?

వేల అడుగుల ఎత్తులో గాల్లో ప్రయాణిస్తున్న విమానం.. ఒక్కసారిగా ఓ ప్రయాణికుడు రెచ్చిపోయాడు. తోటి ప్రయాణికుడిపై దాడికి దిగడంతో విమానంలో టెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది. పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చేందుకు చివరకు అతడిని జిప్ టైలు, హ్యాండ్కఫ్లతో బంధించి.. డక్ట్ టేప్తో సీటుకే కట్టేయాల్సి వచ్చింది. ఈ ఘటనతో విమానాన్ని అత్యవసరంగా దారి మళ్లించారు. బాల్టిమోర్లో ల్యాండ్ చేశారు.
స్థానిక మీడియా సమాచారం.. విమానం ప్రయాణం ప్రారంభమైన సుమారు రెండు గంటల తర్వాత ఆ ప్రయాణికుడు అకస్మాత్తుగా దూకుడుగా ప్రవర్తించడం ప్రారంభించాడు. విమాన సిబ్బందిపై అరుస్తూ, తన పక్కన కూర్చున్న మరో ప్రయాణికుడిపై దాడి చేశాడు. అతడి ప్రవర్తనతో విమానంలోని ఇతర ప్రయాణికుల ఆందోళన చెందారు.
ఓ ప్రయాణికుడు మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఘటన ఒక్కసారిగా చోటుచేసుకుందని తెలిపారు. అంతా ప్రశాంతంగా ఉండగా.. ఒక్కసారిగా అరుపులు, గందరగోళ పరిస్థితి నెలకొంది. నేను వెనక్కి తిరిగి చూసేసరికి, ఓ వ్యక్తి.. అతడి పక్కన కూర్చున్న వ్యక్తి మెడ చుట్టూ చేతులు వేసి దాడి చేశాడని తెలిపారు. వెంటనే అప్రమత్తమైన విమాన సిబ్బంది.. జిప్ టైలు, ఫ్లెక్సిబుల్ హ్యాండ్ కఫ్లతో అతడిని కట్టేశారు.
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అతడు మళ్లి దాడికి పాల్పడకుండా ఫస్ట్ క్లాస్ సీటుకు డక్ట్ టేప్తో శరీరాన్ని బిగించి ఉంచారు. ఘటనపై అమెరికన్ ఎయిర్లైన్స్ స్పందిస్తూ.. విమానం చివరకు సురక్షితంగా నెవార్క్లో ల్యాండ్ అయింది. అనంతరం అమెరికన్ ఎయిర్లైన్స్ ఈ ఘటనను ధృవీకరిస్తూ ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది.. ఆ వ్యక్తిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ ఘటనపై ఎఫ్బీఐ దర్యాప్తు చేపట్టింది.