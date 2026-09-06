 విమానంలో ఇలా కట్టేశారు.. అసలేం జరిగిందంటే..? | Disruptive American Airlines Passenger Duct Taped To Seat | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

విమానంలో ఇలా కట్టేశారు.. అసలేం జరిగిందంటే..?

Sep 6 2026 9:13 AM | Updated on Sep 6 2026 9:16 AM

Disruptive American Airlines Passenger Duct Taped To Seat

వేల అడుగుల ఎత్తులో గాల్లో ప్రయాణిస్తున్న విమానం.. ఒక్కసారిగా ఓ ప్రయాణికుడు రెచ్చిపోయాడు. తోటి ప్రయాణికుడిపై దాడికి దిగడంతో విమానంలో టెన్షన్‌ వాతావరణం నెలకొంది. పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చేందుకు చివరకు అతడిని జిప్ టైలు, హ్యాండ్‌కఫ్‌లతో బంధించి.. డక్ట్ టేప్‌తో సీటుకే కట్టేయాల్సి వచ్చింది. ఈ ఘటనతో విమానాన్ని అత్యవసరంగా దారి మళ్లించారు. బాల్టిమోర్‌లో ల్యాండ్ చేశారు.

స్థానిక మీడియా సమాచారం.. విమానం ప్రయాణం ప్రారంభమైన సుమారు రెండు గంటల తర్వాత ఆ ప్రయాణికుడు అకస్మాత్తుగా దూకుడుగా ప్రవర్తించడం ప్రారంభించాడు. విమాన సిబ్బందిపై అరుస్తూ, తన పక్కన కూర్చున్న మరో ప్రయాణికుడిపై దాడి చేశాడు. అతడి ప్రవర్తనతో విమానంలోని ఇతర ప్రయాణికుల ఆందోళన చెందారు.

ఓ ప్రయాణికుడు మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఘటన ఒక్కసారిగా చోటుచేసుకుందని తెలిపారు. అంతా ప్రశాంతంగా ఉండగా.. ఒక్కసారిగా అరుపులు, గందరగోళ పరిస్థితి నెలకొంది. నేను వెనక్కి తిరిగి చూసేసరికి, ఓ వ్యక్తి.. అతడి పక్కన కూర్చున్న వ్యక్తి మెడ చుట్టూ చేతులు వేసి దాడి చేశాడని తెలిపారు. వెంటనే  అప్రమత్తమైన విమాన సిబ్బంది.. జిప్ టైలు, ఫ్లెక్సిబుల్ హ్యాండ్‌ కఫ్‌లతో అతడిని కట్టేశారు.

ఇదీ చదవండి: రోడ్డు కింద 20 వేల పాత టైర్లు.. ఎందుకు పాతిపెట్టారంటే?

అతడు మళ్లి దాడికి పాల్పడకుండా ఫస్ట్ క్లాస్ సీటుకు డక్ట్ టేప్‌తో శరీరాన్ని బిగించి ఉంచారు. ఘటనపై అమెరికన్ ఎయిర్‌లైన్స్ స్పందిస్తూ.. విమానం చివరకు సురక్షితంగా నెవార్క్‌లో ల్యాండ్ అయింది. అనంతరం అమెరికన్ ఎయిర్‌లైన్స్ ఈ ఘటనను ధృవీకరిస్తూ ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది.. ఆ వ్యక్తిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ ఘటనపై ఎఫ్‌బీఐ దర్యాప్తు చేపట్టింది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'మారెమ్మ' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 2

డీఎస్సీలో అక్రమాలపై వైఎస్సార్‌సీపీ ‘గురు పరిరక్షణ దీక్ష’ (ఫొటోలు)
photo 3

'తెల్ల కాగితం' సినిమా టీజర్ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

ఏడాదిన్నర తర్వాత వస్తున్న వైష్ణవి చైతన్య (ఫొటోలు)
photo 5

‘టార్టాయిస్’ మూవీ ఫస్ట్ లిరికల్ సాంగ్ లాంచ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Gold Prices Drop Today 1
Video_icon

భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర
Big Demand for Deepa Jewellers IPO 2
Video_icon

దీపా జ్యువెల‌ర్స్‌కు ఇన్వెస్ట‌ర్ల క్యూ అన్ని కోట్లు వ‌స్తాయా?
Ex-Secretariat Employees' Association Chief Kakarla Venkatrami Reddy Fires On Chandrababu 3
Video_icon

ప్రభుత్వ హామీలపై బాబుపై రెచ్చిపోయిన వెంక ట్రామిరెడ్డి
Teacher Jobs Without TET YSRCP MLCs Protest Over AP DSC Irregularities 4
Video_icon

టెట్ లేకుండా ఉద్యోగాలా? DSC అక్రమాలపై YSRCP ఎమ్మెల్సీల దీక్ష
India Vs Pakistan Asia Cup 2026 5
Video_icon

ఆసియా కప్‌లో దాయాదుల పోరు, భారత్ Vs పాక్ మ్యాచ్.. ఎలా చూడాలంటే..?

Advertisement
 