Canada: బ్రాంప్టన్ హిందూ ఆలయానికి భారీ జరిమానా

బ్రాంప్టన్: కెనడాలోని బ్రాంప్టన్లో గల భువనేశ్వరి హిందూ ఆలయానికి కెనడా ప్రభుత్వం 10,000 కెనడియన్ డాలర్లు(రూ.6,78,282) జరిమానా విధించింది. తాత్కాలిక విదేశీ కార్మికుల కార్యక్రమం (టీఎఫ్డబ్ల్యూపీ)నిబంధనల ప్రకారం నిర్వహించిన తనిఖీలో అధికారులు కోరిన పత్రాలను సమర్పించడంలో సంస్థ విఫలమైనట్లు కెనడా ప్రభుత్వ రికార్డులు వెల్లడించాయి. బ్రాంప్టన్లోని 230 విల్కిన్సన్ రోడ్ వద్ద ఉన్న ఈ ఆలయ సంస్థపై సెప్టెంబర్ 28న తుది నిర్ణయం వెలువడింది. కెనడా ప్రభుత్వ వెబ్సైట్లో ఈ వివరాలను తాజాగా నమోదు చేశారు.
కెనడా ఇమ్మిగ్రేషన్ అండ్ రెఫ్యూజీ ప్రొటెక్షన్ రెగ్యులేషన్స్లోని సెక్షన్ 209.4(1)(b)ని సంస్థ ఉల్లంఘించినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. తనిఖీ సమయంలో ఇన్స్పెక్టర్ కోరిన పత్రాలను అందించకపోవడమే ఉల్లంఘనకు కారణమని తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో సంస్థకు 10,000 డాలర్ల పరిపాలనా జరిమానా విధించారు. అయితే, సంస్థ ప్రస్తుత స్థితి అర్హమైనదిగానే ఉంది. అంటే తాత్కాలిక విదేశీ కార్మికుల కార్యక్రమంలో పాల్గొనకుండా ప్రస్తుతం ఎలాంటి నిషేధం విధించలేదు. నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన సందర్భంలో ఉల్లంఘన స్వభావం, తీవ్రత ఆధారంగా జరిమానాలు, విదేశీ కార్మికులను నియమించుకోవడంపై నిషేధం లేదా రెండూ విధించే అవకాశం ఉంటుంది. భువనేశ్వరి హిందూ టెంపుల్ కెనడా సంస్థపై తీసుకున్న చర్యను సెప్టెంబర్ 2026లో కెనడా ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన యజమానుల జాబితాలో చేర్చింది.
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