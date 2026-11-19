ఢాకా: బంగ్లాదేశ్లో మరోసారి రాజకీయ హింస భగ్గుమంది. మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనా తిరిగి స్వదేశానికి వస్తున్నట్లు ప్రకటించిన నేపథ్యంలో దేశవ్యాప్తంగా ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. రాజధాని ఢాకాతో పాటు పలు జిల్లాల్లో దేశీయంగా తయారుచేసిన బాంబులు పేలగా, వాహనాలు, భవనాలకు ఆందోళనకారులు నిప్పంటించారు. చటోగ్రామ్లో తాత్కాలిక ప్రభుత్వ మాజీ అధిపతి మహమ్మద్ యూనుస్ పూర్వీకుల ఇంటిని గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు తగులబెట్టారు. గత రెండు రోజుల్లో సిల్హెట్, రాజ్షాహి, బరిసాల్, ఫరీద్పూర్ ప్రాంతాల్లో యూనుస్కు చెందిన గ్రామీణ బ్యాంకు శాఖలపైనా దాడులు జరిగాయి. ఢాకాలో అవామీ లీగ్కు చెందిన ఇద్దరు నేతల ఇళ్లపై బీఎన్పీ కార్యకర్తలు దాడి చేసి నిప్పంటించినట్లు పత్రికలు వెల్లడించాయి.
దేశంలోని 64 పరిపాలనా జిల్లాల్లో 28 జిల్లాల్లో డజన్ల కొద్దీ బాంబు పేలుళ్లు సంభవించాయి. ఢాకాలో జరిగిన హింసలో నలుగురు గాయపడ్డారు. నరైల్ జిల్లాలో బీఎన్పీ ర్యాలీపై అవామీ లీగ్ కార్యకర్తలు దాడి చేయడంతో అధికార పార్టీకి చెందిన ఇద్దరు స్థానిక నేతలు మరణించారు. ఫరీద్పూర్, పిరోజ్పూర్లలో ఒక బీఎన్పీ నేత, రవాణా కార్మికుడు ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
షేక్ హసీనాకు గతేడాది ప్రత్యేక ట్రిబ్యునల్ మరణశిక్ష విధించింది. ఆ తీర్పు వెలువడిన వార్షికోత్సవం సందర్భంగా అవామీ లీగ్ దేశవ్యాప్త లాక్డౌన్కు పిలుపునిచ్చింది. 2024 ఆగస్టు 5న విద్యార్థుల ఉద్యమం, జులై తిరుగుబాటు నేపథ్యంలో అధికారాన్ని కోల్పోయిన హసీనా ప్రస్తుతం భారత్లో ఉంటున్నారు. ఈ నెల ప్రారంభంలో మరణశిక్ష ఉన్నప్పటికీ డిసెంబర్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బంగ్లాదేశ్కు తిరిగి వస్తానని ప్రకటించారు. అప్పటి నుంచి రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరిగాయి.
హసీనా స్వస్థలమైన తుంగిపారాలో మంగళవారం సుమారు 30 మంది అనుమానిత మద్దతుదారులను పోలీసులు అరెస్టు చేయడంతో వందలాది మంది పోలీస్ స్టేషన్ను చుట్టుముట్టారు. దీంతో పోలీసులు స్టేషన్ను ఖాళీ చేయాల్సి వచ్చింది. మరోవైపు ప్రధాని తారిఖ్ రెహమాన్ అవామీ లీగ్ను ఉగ్రవాద సంస్థగా, ఓడిపోయిన ఫాసిస్ట్ శక్తిగా అభివర్ణించారు. ప్రజాస్వామ్య శక్తులన్నీ ఏకమై 2024 ఉద్యమ స్ఫూర్తితో ఆ శక్తులను ఓడించాలని పిలుపునిచ్చారు.
పరిస్థితులను అదుపులోకి తెచ్చేందుకు హసీనా జన్మస్థలమైన గోపాల్గంజ్ సహా సున్నిత ప్రాంతాల్లో వేలాది మంది బోర్డర్ గార్డ్ బంగ్లాదేశ్ సిబ్బందిని మోహరించారు. 24 గంటల్లో ఢాకాలోనే 565 మందిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. వీరిలో హసీనా ప్రభుత్వంలో విద్యాశాఖ మంత్రిగా పనిచేసిన నురుల్ ఇస్లాం నాహిద్ కూడా ఉన్నారు. ఆడియో, వీడియో ఆధారాలతో అల్లర్లకు పాల్పడిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హోంమంత్రి సలాహుద్దీన్ అహ్మద్ ప్రకటించారు. 2024లో హసీనా ప్రభుత్వం కూలిన తర్వాత యూనుస్ పాలనలో అవామీ లీగ్పై నిషేధం విధించారు. వ్యవస్థాపకుడు షేక్ ముజిబుర్ రెహమాన్ నివాసంతో పాటు 1971 విముక్తి పోరాట స్మారకాలను కూడా ధ్వంసం చేశారు. ఇప్పుడు మరోసారి దేశవ్యాప్తంగా హింస చెలరేగడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
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